中国电科联合研发国内首套全栈国产化风电主控系统成功投运

IT之家 12 月 19 日消息，据中国电科发布，近期由中国电科、中国华电联合研发的国内首款基于自主安全可信嵌入式操作系统的全栈国产化风电主控系统成功投运。这是双方共同服务国家战略性重大装备产业发展，联合开展关键核心技术攻关的又一重大成果。

系统采用基于 IPC 技术自主研制的 SA92C 嵌入式控制器平台，搭载了中国电科自主研制的锐华（ReWorks）安全可信嵌入式操作系统和国产嵌入式处理器，实现了从 SOC 芯片、操作系统、组态软件到控制逻辑的全栈核心技术自主可控。IT之家了解到，相较于上一代产品，系统在中断响应时间、任务切换时间、软件安全性等关键性能指标上获得大幅提升。

联合攻关期间，双方团队针对实时工业以太网总线、可信计算、网络安全等一系列关键核心技术，通力协作，集智攻关，取得了大量突破性、原创性成果。该系统首次将军工级安全可信操作系统应用于风电行业关键控制系统，为风电机组构建起了内生免疫的主动防御体系，打破了国外嵌入式操作系统在风电主控设备产品中的垄断地位，填补了国内高安全可信风电主控领域空白。

下一步，中国电科等将围绕国家能源安全及信息安全总体战略要求，持续提升风电机组主控系统安全可信性能，不断推动新能源数字化、智能化转型，集聚力量开展原创性引领性科技攻关，进一步提高科技成果转化和产业化水平，为保障国家能源安全贡献力量。