消息称 AMD 线程撕裂者 7000 明年 9 月发布：最高 96 核，HEDT 与工作站两系列

IT之家 12 月 19 日消息，据爆料人“g01d3nm4ng0”，AMD 将在明年 9 月发布代号为“Storm Peak”的线程撕裂者 7000 系列处理器。

据爆料，线程撕裂者 7000 系列将包括 HEDT 与工作站两系列，前者支持 4 通道内存，拥有 64 条 PCIe 5.0 通道，支持超频；后者支持 8 通道内存，拥有 128 条 PCIe 5.0 通道，不支持超频。

根据之前的爆料，线程撕裂者 7000 CPU 将基于 Zen 4 核心架构，使用台积电的 5nm 工艺，最高拥有 96 个内核 192 个线程。

IT之家了解到，AMD 已经宣布为爱好者以及内容创作者统一了 Threadripper 和 Threadripper PRO 产品线，未来将只有 Threadripper PRO 平台。如果“g01d3nm4ng0”爆料属实，AMD 似乎又要重启 Threadripper（HEDT）和 Threadripper PRO（工作站）两个系列，来应对英特尔即将推出的至强 W-2400 和 W-3400 系列处理器。

根据爆料，至强 W-2400 将支持 4 通道内存，最高 24 核心；至强 W-3400 将支持 8 通道内存，最高 56 核。