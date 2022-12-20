三星 Galaxy S23 系列官方保护壳曝光，揭示新机部分设计细节

IT之家 12 月 20 日消息，关于三星 Galaxy S23 系列的爆料越来越多，现在爆料者 Evan Blass（evleaks）又曝光了新机的一些配件信息，一起来看一下。

据爆料，三星 Galaxy S23 Plus 将拥有一个透明的透明保护壳、一个透明的 Gadget 保护壳、一个黑色、驼色和绿色的皮套、一个黑色的坚固 Gadget 保护壳，以及一个奶油色、绿色、薰衣草色、海军色、橙色、黑色和白色的硅胶保护壳。Galaxy S23 将拥有两个透明保护壳、三种颜色的皮革保护壳、坚固耐用的 Gadget 保护壳，以及黑色或白色的硅胶手柄保护壳，还有黑色、奶油色、绿色和薰衣草色的 Smart View 钱包保护壳。Galaxy S23 Plus 似乎没有 Smart View 保护壳，但很可能 Galaxy S23 和 S23 Plus 都会共享一些配件。

Galaxy S23 Ultra 将拥有透明 Gadget 保护壳，黑色、驼色和绿色的皮套；黑色的坚固 Gadget 保护壳；奶油色、绿色、薰衣草色、海军色和橙色的硅胶保护壳。

清单中最重要的部分是 S Pen 的颜色，包括奶油色、绿色、薰衣草色和幻影黑。这些 S Pen 的颜色将与手机的机身颜色相匹配，所以 Galaxy S23 Ultra 将拥有这四种配色。

所有的官方配件，图片来源：Evan Blass

MobileFun UK 甚至提供了其中一些配件的图片，揭示了新机一些设计方面的细节，下面这些是驼色的 Galaxy S23 Ultra 皮套和丁香色的 Smart View 保护壳，以及卡其色的 Galaxy S23 硅胶保护壳。

驼色的三星皮革保护壳

三星 Smart View 丁香色保护壳

卡其色三星硅胶保护壳

IT之家了解到，上个月 Roland Quandt 详细介绍了 Galaxy S23 系列的官方配件，其列出的 S Pen 有黑色、绿色、玫瑰色（又称浅粉色）和米色。如果假设米色跟奶油色相同，而玫瑰色跟薰衣草色相同，那么两个爆料人士的信息都是吻合的。新机有望 2 月份发布，在此之前应该会得到进一步确认。