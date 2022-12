三星 Galaxy S23 系列官方保护壳曝光，揭示新机部分设计细节

IT之家 12 月 20 日消息,关于三星 Galaxy S23 系列的爆料越来越多,现在爆料者 Evan Blass(evleaks)又曝光了新机的一些配件信息,一起来看一下。

据爆料,三星 Galaxy S23 Plus 将拥有一个透明的透明保护壳、一个透明的 Gadget 保护壳、一个黑色、驼色和绿色的皮套、一个黑色的坚固 Gadget 保护壳,以及一个奶油色、绿色、薰衣草色、海军色、橙色、黑色和白色的硅胶保护壳。Galaxy S23 将拥有两个透明保护壳、三种颜色的皮革保护壳、坚固耐用的 Gadget 保护壳,以及黑色或白色的硅胶手柄保护壳,还有黑色、奶油色、绿色和薰衣草色的 Smart View 钱包保护壳。Galaxy S23 Plus 似乎没有 Smart View 保护壳,但很可能 Galaxy S23 和 S23 Plus 都会共享一些配件。

Galaxy S23 Ultra 将拥有透明 Gadget 保护壳,黑色、驼色和绿色的皮套;黑色的坚固 Gadget 保护壳;奶油色、绿色、薰衣草色、海军色和橙色的硅胶保护壳。

清单中最重要的部分是 S Pen 的颜色,包括奶油色、绿色、薰衣草色和幻影黑。这些 S Pen 的颜色将与手机的机身颜色相匹配,所以 Galaxy S23 Ultra 将拥有这四种配色。

所有的官方配件,图片来源:Evan Blass

MobileFun UK 甚至提供了其中一些配件的图片,揭示了新机一些设计方面的细节,下面这些是驼色的 Galaxy S23 Ultra 皮套和丁香色的 Smart View 保护壳,以及卡其色的 Galaxy S23 硅胶保护壳。

驼色的三星皮革保护壳

三星 Smart View 丁香色保护壳

卡其色三星硅胶保护壳

IT之家了解到,上个月 Roland Quandt 详细介绍了 Galaxy S23 系列的官方配件,其列出的 S Pen 有黑色、绿色、玫瑰色(又称浅粉色)和米色。如果假设米色跟奶油色相同,而玫瑰色跟薰衣草色相同,那么两个爆料人士的信息都是吻合的。新机有望 2 月份发布,在此之前应该会得到进一步确认。