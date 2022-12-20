若电池起火，LG 新能源希望供应商承担相关费用

IT之家 12 月 20 日消息，据 TheElec 报道，当公司面临电池起火等问题时，LG 新能源希望让其供应商承担相关费用。

作为对供应商的激励，LG 新能源将向同意该条款的公司提供长期合同。消息人士说，这些合同还包括一个条款，即供应商的利润不能超过设定的利润率。

消息人士说，供应商普遍对这个新合同感到不满意。一些供应商感到“愤怒”，因为他们在行业内从未见过这样的条款，该条款要求他们必须承担召回电池的部分费用。其它供应商也对这一长期合同感到不满，因为这可能意味着他们在赢得除 LG 新能源之外的其它客户方面受到限制。

TheElec 证实，一些严重依赖 LG 新能源的供应商已经同意了这些条款，而其它拥有更多客户的供应商正在就条款进行谈判。

IT之家了解到，LG 新能源和其它一些 LG 关联公司此前不得不为其客户现代汽车和通用汽车的召回支付数亿美元，因为他们的电动车在使用 LG 的电池时出现了起火问题。

由于其中一些火灾的确切原因尚不清楚，供应商们表示，由他们来负担召回费用是不合理的，应该由电池公司来负责。

LG 新能源公司的首席执行官 Kwon Young-soo 此前曾与供应商的首席执行官们举行过高层管理会议，Kwon 要求他们升级他们的设备，同时也承诺共同成长。

然而，LG 新能源的最新决定将使其与供应商的关系受到考验。LG 新能源此举也可能旨在提高其盈利能力，因为汽车客户要求更便宜的电池，而由于全球通货膨胀，电池的制造成本已经上升。