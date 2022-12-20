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微软承认部分 Win10 安装 12 月更新后出现 0xc000021a 蓝屏错误

2022/12/20 9:01:47 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 20 日消息，微软承认本月补丁星期二活动日中发布的 KB5021233 更新，导致部分 Win10 设备升级之后出现 0xc000021a 蓝屏错误。微软在官方更新日志中写道：“安装 KB5021233 之后，一些 Windows 设备在启动时可能会出现蓝屏错误（0xc000021a）”。

微软表示这个已知问题是由 system32 中的 hidparse.sys 和 Windows 文件夹中的 system32 / drivers 的文件版本不匹配造成的，从而导致签名验证失败。目前从 Win10 20H2 到 Win10 22H2 功能更新均受影响。微软表示正在修复这个问题。

微软还分享了一个临时的修复方案：

  • 1. 进入 Windows Recovery Environment 模式

  • 2. 选择“故障排除”选项

  • 3. 选择“Start recovery, troubleshooting, and diagnostic tools”

  • 4. 选择“高级选项”

  • 5. 选择“命令提示符”按钮，如果有需要的话可能需要等待你的设备重启

  • 6. 你的设备会重启进入到一个命令提示符窗口，然后使用密码登录

  • 7. 运行以下命令：

  • xcopy C:\windows\system32\drivers\hidparse.sys C:\windows\system32\hidparse.sys

  • 8. 命令完成之后，输入“exit”

  • 9. 选择“继续”按钮

  • 10. 重启之后应该就正常了。

IT之家了解到，微软补充道：“除了上面推荐的方法外，不建议采取任何其它的解决方法。我们不建议从你的 Windows\System32 文件夹中删除 hidparse.sys”。

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关键词：Win10

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