熊孩子在 iPad 上游戏内购 16293.10 美元，其母亲申请后苹果退还了 10553.86 美元

IT之家 12 月 20 日消息，美国一位熊孩子在 iPad 上玩游戏时，通过游戏内购累计支付了 16293.10 美元（约 11.4 万元人民币）。这位孩子的母亲在联系苹果公司之后，苹果已经退还了 10553.86 美元（约 73666 元人民币）。

IT之家了解到，威尔顿居民杰西卡・约翰逊（Jessica Johnson）的儿子乔治（George）在一款名为“Sonic Forces”的游戏上购买了各种游戏戒指，在 App Store 上共计消费了 16293.10 美元（约 11.4 万元人民币）。这款 iPad 已经和她的 PayPal 账号绑定。

约翰逊是一名房地产经纪人，也是两个孩子的母亲。她说在 7 月 9 日，她在银行账单上注意到连续出现了 12 笔 106.34 美元（约 742 元人民币）的相同费用。随后发现是她的孩子用 iPad 进行内购时支付的。

约翰逊首先联系了银行，银行在 10 月的答复中希望她联系苹果。随后她联系了苹果公司以及“Sonic Forces”这款游戏的开发商世嘉。

约翰逊说她周二接到苹果公司的电话，公司同意退还她的一部分钱。“他们退还了我 10553.86 美元（约 73666 元人民币）”，只是她不清楚苹果是如何计算出这笔退款金额的。

苹果在一份声明中表示：“App Store 在过去十多年来已经证明是发现和下载应用程序的最安全和最值得信赖的地方。我们理解错误仍然会发生，并与客户合作进行调查，教育他们使用可用于保护他们的工具，并且在这种情况下，向客户提供退款”。