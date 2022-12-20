Canalys：西欧个人电脑市场迎来寒冬，2022 年第三季度出货量大降 22%

IT之家 12 月 20 日消息，调研机构 Canalys 最新数据显示，2022 年第三季度，西欧笔记本电脑、台式机和工作站的出货量同比下降 22%，跌至 1280 万台。

此前稳定的商用市场，因商业信心低靡而下跌，再加上消费市场和教育领域需求的放缓，导致笔记本电脑表现不济，出货量为 1040 万台，同比下降 25%。由于大型企业的持续采购，所以台式机的表现相对较好，仅下降了 6%。虽然第三季度迎来返校季，但教育领域换机需求并不大，平板电脑出货量达 600 万台，同比下降 13%，环比持平。

Canalys 称，因为价格上涨，尤其是能源价格的上涨，消费市场的需求仍受到抑制。而且，随着西欧个人实际收入的缩减，不同价位段的需求也发生着变化。低端市场的降幅大大超过中高端市场，这反映了通货膨胀对不同收入人群的影响是不同的，随着可支配收入的进一步收缩，消费需求将从高端产品转移到更实惠的选择，那些拥有更多产品组合、且价格涵盖范围更广的厂商可以利用这一优势，提高其出货量。

IT之家注意到，具体到厂商来看，西欧笔记本电脑、台式机和工作站的出货量方面，前五名分别是联想、HP 惠普、苹果、戴尔及华硕，除了苹果 20.4% 的同比增长之外，其它四家都在下滑，跌幅在 20% 到 30% 左右。平板电脑出货量方面，前五名分别是苹果、三星、联想、亚马逊、华为，只有三星同比增长，其它均下滑。

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