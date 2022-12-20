工信部通报 2022 年千兆城市建设情况，长沙 5G 用户占比 62%

IT之家 12 月 20 日消息，截至 2022 年 10 月底，全国共有 110 个城市达到千兆城市建设标准，完成总结评估工作，约占所有地级市的三分之一。

其中，2021 年度建成 29 个千兆城市，2022 年度建成 81 个千兆城市。从区域分布看，东部地区建成 41 个千兆城市，中部地区建成 29 个千兆城市，西部地区建成 40 个千兆城市。

据介绍，目前我国千兆城市平均城市家庭千兆光纤网络覆盖率超过 100%，实现城市家庭千兆光网全覆盖。

截至 2022 年 10 月底，我国千兆城市平均城市家庭千兆光纤网络覆盖率超过 100%，实现城市家庭千兆光网全覆盖。千兆城市平均每万人拥有 5G 基站数达到 22.2 个 / 万人，高于全国平均水平（15.7 个 / 万人），其中，第一批千兆城市平均达到 25.8 个 / 万人，第二批千兆城市平均达到 19.1 个 / 万人。

千兆城市平均 10G-PON 端口占比达到 46.7%，高于全国平均水平（32.1%），其中，第一批千兆城市平均达到 52.9%，第二批千兆城市平均达到 40.8%。

IT之家了解到，截至 2022 年 10 月底，我国千兆城市平均 500Mbps 及以上用户占比达到 32.6%，高于全国平均水平（24.8%），其中，第一批千兆城市平均达到 34.5%，第二批千兆城市平均达到 30.9%。千兆城市平均 5G 用户占比达到 38.9%，高于全国平均水平（31.1%），其中，第一批千兆城市平均达到 38.3%，第二批千兆城市平均达到 39.5%。

千兆城市市属公办医院（三级以上）、重点高校、文化旅游重点区域以及开办客运业务的火车站（二等以上）、干线机场、重点道路等重点场所 5G 网络通达率均超过 80%，5G 网络信号电平等指标满足相关建设标准，其中 84 个城市重点场所 5G 通达率达到 100%。