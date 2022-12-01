工信部：统筹推进重大技术装备、工业软件、5G、工业互联网等融合发展

IT之家 12 月 1 日消息，据工业和信息化部网站，2022 国际重大技术装备产业链大会于 11 月 29 日在上海召开，本届大会以“促全球深化协作 建重大装备集群”为主题。

据工信部介绍，近年来，我国重大技术装备发展取得令人瞩目成就，突破一批标志性装备，C919 大型客机先后取得型号合格证、生产许可证，AG600 水陆两栖飞机完成陆上、水上和海上首飞，首制大型邮轮实现主发电机动车，“深海 1 号”和 500 米级水下生产系统投产采气，±1100 千伏特高压输电装备全压送电。特别是在上海等长三角地区，形成一批各有优势、各具特色的产业集群，涌现一批骨干龙头企业和专精特新配套企业，品牌国际影响力持续提升，在交通运输、能源开发、资源利用等各方面为经济社会发展提供坚实物质保障。

IT之家了解到，工业和信息化部总工程师田玉龙在致辞中表示，工业和信息化部将坚持集成创新与基础提升并重，锻长板、补短板、强基础，加快重大技术装备高端化、智能化、绿色化、国际化发展。坚持创新驱动，推动高端化发展。瞄准重大技术装备研发制造及产业链建设等重点领域和关键环节，建立健全产业创新体系，加强关键核心技术攻关；强化两化融合，促进智能化发展。统筹推进重大技术装备、工业软件、5G、工业互联网等融合发展，推动新一代信息技术在重大技术装备产品中的集成应用；加快转型升级，实现绿色化发展。强化绿色低碳发展导向和任务要求，夯实重大技术装备绿色化发展基础；深化开放合作，推进国际化发展。积极发挥多边合作和高层对话机制作用，在更大范围、更宽领域、更深层次上开展互利合作，形成协同高效的产业发展生态。