支付宝小程序码升级：取消页面配置张数限制，支持编辑修改链接

IT之家 12 月 20 日消息，小程序码是支付宝为商家提供的快速触达转化用户的能力，在实体门店、自助设备、景区商圈、商品包装、营销活动等线下场景应用比较广泛。

小程序码有异形码、通码和关联普通链接二维码 3 种产品形态，供商家及服务商自主选择。支付宝官方今日宣布，即日起，“小程序码”产品全新升级。

异形码 & 通码升级 3 大能力，降低运营门槛

商家可配置生成异形码（圆形）或通码（方形），用户使用支付宝扫码后直接进入小程序内指定页面。相比于通码，异形码更凸显商家调性，展示商家小程序 logo 面积更大，还支持精准设定码线条颜色，同时蓝底白字的“支”字更加直观，利于快速扫码。本次异形码、通码主要有以下三个方面的升级：

1、取消页面配置张数限制，支持下载 5 种尺寸小程序码

异形码、通码均取消页面配置上限 20 张的限制，同时，下载尺寸提升至 5 种（增加 15cm / 50cm），以满足更多场景的需求。

2、支持编辑修改，不换物料也可更换跳转链接

以往需要更改扫码跳转页面时，往往需要联系开发者重新操作配码，并由运营人员组织更换所有物料，升级后仅凭运营人员就能独立、快速完成全链路操作。商家不用换物料也能更换扫码跳转的链接，跳转页面地址可直接选择“小程序首页”而无需填写详细地址，或直接填入“小程序指定页面”的 url 链接。可以大幅减少开发及物料成本，同时提高运营效率。

3、优化配置链路，提升运营人员操作明确性

异形码与通码所有配置链路（添加 / 下载 / 编辑 / 删除）分离，操作明确性更强；页面新增展示“首次创建时间”及“最新更新时间”，更易区分识别。

关联普通链接二维码：2 大能力升级

“普通链接二维码”是商家的开发者自行对网页链接进行编码后生成的二维码。如果商家线下已铺设“普通链接二维码”，只需将其对应的“二维码地址”与小程序页面进行关联，用户扫码就可以直接进入小程序内指定页面。

1、“普通链接二维码”与小程序页面进行关联时，既支持单张码关联又支持批量码关联，升级后每个小程序可配置的关联规则上限由 50 条提升至 100 条，可支持更多服务及营销活动的持续化运营；

2、二维码地址所属权校验环节，支持将“校验文件”放置于二维码地址的根目录或最后一级子目录下，其中“最后一级子目录”下的校验能力为本次升级新增，可满足更多业务合作的诉求。

IT之家了解到，支付宝还向商家及服务商开放扫一扫数据运营能力，支持查看“扫一扫”渠道的访问数据以及引导收藏、订阅、交易等转化数据，并提供访问用户画像便于运营分析。