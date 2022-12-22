苹果 CarPlay 存在两大问题：车企跟进不及时，应用质量糟糕

IT之家 12 月 22 日消息，国外科技媒体 AppleInsider 近日指出了存在于苹果 CarPlay 上的两大问题：汽车厂商跟进不及时和应用质量糟糕。苹果于 2014 年推出 CarPlay，随后陆续有汽车厂商开始跟进支持该系统。

由于 CarPlay 主要就是将 iPhone 投屏到汽车的中控台上，因此对技术的要求并不高，主要依赖于 iPhone 来实现。而苹果在更新 CarPlay 过程中就出现了两个主要问题，至今仍未解决。

车企对跟进 CarPlay 新功能不感兴趣

目前支持 CarPlay 的车辆虽然不少，但是汽车厂商只是支持了苹果的这项功能，但是并没有跟进新的功能。

其中最典型的例子就是无线 CarPlay，苹果虽然早在 2016 年就已经推出了无线功能，但是目前大多数车企都没有跟进，依然需要有线连接。直到去年（也就是发布 5 年之后），新车型上才开始陆续支持。

苹果还允许 CarPlay 在车辆的仪表盘上显示信息和导航信息，但是车企基本上没有跟进。其中一个原因是汽车制造商更喜欢他们自己的信息娱乐操作系统，而不是苹果或谷歌控制的操作系统。这样他们就可以牢牢把握用户体验，并可以追加销售导航等附加服务。

IT之家了解到，而苹果也没有强推这方面的计划，苹果承诺在 2023 年底，也就是发布九年后，对 CarPlay 体验进行全面改进。但是目前尚不清楚具体的改进措施。

应用质量糟糕

CarPlay 的第二个痛点是其应用程序的质量。苹果官方的 CarPlay 应用体验并不好，更别说第三方应用了。许多应用程序都过于简化、简化了体验，无法提供其 iOS 配套应用程序所具有的引人注目的设计。

当然，要在车辆中使用，用户界面需要精简且易于在路上使用。这些应用程序不会分散驾驶员的注意力，需要考虑到安全因素。以 Sirius XM 应用程序为例。它的 CarPlay 体验很差，在无聊的列表视图中呈现毫无新意的内容。