全国产真替代，龙芯中科率先打通基于自主架构平台的医保就医全场景全要素流程

IT之家 12 月 20 日消息，据龙芯中科官方消息，近期，全国首家基于龙芯平台的全国产化医疗信创项目--浙江省金华市金东区多湖街道社区卫生服务中心（以下简称“金东区多湖卫生院”）在完成信息系统升级改造后亮相。

作为目前国内医疗领域首个“全系统替代、全国产化应用、真替真用”的高水平信创示范项目，此项目的落地标志着龙架构平台在医疗信创服务领域已具备完整成熟的技术服务能力和生态资源，龙芯基础软硬件可有效应对多场景应用、高复杂系统、广技术维度的迁移适配。

据介绍，此次金东区多湖卫生院升级改造是「龙芯卫生院级医疗信创解决方案」的成功实践，除完成基于龙芯 3A5000+7A2000 的电脑和各类自助机终端、医疗领域专用外设国产化改造外，还实现了将 “金华云 HIS 医疗卫生服务机构管理信息系统”等核心系统在内的 22 个高频应用全部通过二进制翻译和龙芯浏览器 IE 兼容模式完成国产化迁移适配，涵盖医师、护士、医疗机构审批一体化平台在内的 2 个国家卫健委垂直业务系统和 14 个省级业务系统迁移适配，最终实现了用户在电脑终端或自助终端上，实体或电子医保卡识别、挂号、取号、缴费、签到、问诊、检验、报告打印、回诊、开药、取药等场景的全过程适配，且不影响原有 X86 架构的使用。

IT之家了解到，该解决方案从业务系统到硬件设备，横跨多个医疗业务场景，支撑起卫生院业务系统数据信息与国家、省级、市级业务系统的全面联通，在全国产化平台上的正常运转。

从财务数据来看，龙芯中科前三季度实现营业收入 4.84 亿元，同比下降 37.55%。归属于上市公司股东的净利润 7304.8 万元，同比下降 38.60%。