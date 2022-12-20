最会当保安的动物并不是狗，其实是鹅

最会当保安的动物是谁？如果你觉得是狗，可能就想错了。新晋的保安届顶流其实是鹅！

狗：谁想取代我？| Giphy

今年 5 月，厦门大学嘉庚学院就请来了 16 只狮头鹅来做保安，在校园里执勤。校方说，这不仅能够丰富校园里的水禽种类，还能起到驱蛇的作用。

不过，敬业的鹅保安可不只能驱蛇，还能完成完美的守卫任务

在广西崇左市龙州县水口镇，一群“鹅军”正在执行严肃的站岗任务。因为龙州县和越南接壤，为了避免出现非法入境的情况，人们在防控卡点养了 500 只鹅，再加上狗、人力以及摄像头和物理阻拦，有效地守住了边境。

为什么能达到阻拦效果呢？因为鹅不仅超凶，而且嗓门还很大。

1998 年，送货员莱特正要进一座大楼，没想到被两只大鹅拦住了去路。送货员显然没有意识到鹅的威力，只想要快点进入大楼，慌乱之中，大鹅凶猛地扑到他脸上攻击他。在追逐时，莱特还摔断了胳膊。为此，莱特当年获得了 1.7 万美元的赔偿金。

鹅：我生气了！| Pixabay

另一位受害者是 49 岁的约翰・尼达姆。当他在路上骑车时，一些鹅家长还以为他要伤害小鹅，直接把他从自行车上撞了下来，三只鹅联合攻击了他。

在一份辛辛那提的邮报中，有人写道：在田园中，鹅看起来雄伟而宁静。但是下一秒，它们就可能把人撞倒在地，导致骨折或受伤，或者成为吐口水、咬人的攻击炮弹。

确实挺像炮弹的。| Giphy

在历史上，曾发生过不少“鹅打人”的事件。因此当它们表现出侵略性时，往往能吓退各种攻击者。而它们进化而来的其他天赋，更是成为一名保安所必备的。

鹅在地面上筑巢，这要求他们拥有出色的视力来发现远处的捕食者，尽可能早地发现危险。而且还会发出响亮的声音提醒同伴，让人们引起注意。鹅还具有很强的领地意识，尤其是在繁殖季节，一旦有人侵入了它们的地盘，就会被猛烈地攻击。

直至如今，鹅都被一些养鸡场作为“保安”。它们凶猛的攻击能够抵御黄鼠狼、臭鼬和其他动物。有时，人们也会养鹅作为辅助手段，因为它们会发出响亮的警报，提醒人们注意“有外来者入侵！”

嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎 | 图源网络

在夜晚，鹅还有一个特殊功能：可以让一半的大脑睡觉，而另一半大脑保持清醒。这种现象被称为“单半球慢波睡眠”（USWS）。

许多动物都有这个功能，包括海鸟、鲸鱼和一些海狮。鸟类有时会不间断飞行数天，睡眠不足就成为了一个大问题。这种方法可以帮它们高效地补充睡眠。研究发现，它们休息时，大脑两个半球会切换着休息，就连飞行时也是如此。它们的一半大脑会休息，而用另一半大脑观察环境并且控制翅膀。在这种睡眠中，不仅大脑的两个半球活跃程度不同，也是真正的“睁一只眼，闭一只眼”。

研究人员观察了 USWS 状态下的海豹，发现在这种睡眠中，清醒的那一半大脑会含有更多的皮质乙酰胆碱，而乙酰胆碱这种激素与大脑半球的激活有关。

看起来还以为麻雀在和你 wink。| Wiki

因此，鹅在夜晚也能保持高度警觉性，及时发现入侵者。当其他鸟类逃跑时，具有攻击性的鹅却能勇猛地冲上去。将鹅作为“保安”的传统由来已久，据研究发现，鹅早在 5000 年甚至 16000 年前就被人类驯养了。“鹅保安”的故事最早曾出现在古罗马时代。

除了鹅，还有一种令人意想不到的动物也承担了守卫的重任，它就是美洲驼。在美国西部的牧场中，美洲驼就经常被用来做保安。它们发现入侵者时，会发出奇异的叫声，还会追逐并朝他们吐口水。当然，还有终极大招 —— 有力的脚。据报道，它们很有可能会一脚踹死进攻的土狼。

在羊圈里的美洲驼保安。| Wiki

不过，如今人们用于守卫的动物，大多数还是狗。而这并不是没有原因的，一位训犬师说：“你能想象训练一只鹅去侦查和巡逻吗？相比来说，还是狗比较简单……”

所以想找个听话的保安，还得是狗？| 图源：Giphy

参考资料：

[1] https://academic.oup.com/g3journal/article/10/9/3061/6060107

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4948738/

[3] https://web.archive.org/web/20181106004731/https://www.highbeam.com/doc/1G1-332703762.html

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Guard_llama

[5] https://web.archive.org/web/20181106004755/https://www.highbeam.com/doc/1G1-63446399.html

[6] https://hellohomestead.com/why-geese-are-good-guard-animals/

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），撰文：Skin