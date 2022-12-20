恒大集团称已交付超 100 辆恒驰 5 汽车

IT之家 12 月 20 日消息，中国恒大集团今日发布公告，中国恒大新能源汽车集团有限公司自主研发的新能源汽车恒驰 5 汽车在今年 9 月 16 日正式量产，首批量产车已于 2022 年 10 月 29 日开始交付。截至 2022 年 12 月 7 日，已交付超过 100 辆车。

IT之家了解到，恒驰汽车是恒大集团旗下的新能源造车项目，造车近三年后，今年 7 月其首款产品恒驰 5 开启预售。恒驰汽车表示，该车预售 15 天订单就超过 3.7 万辆。10 月 29 日，恒驰汽车向用户交付了首批 100 辆恒驰 5。恒驰汽车还表示，将在明年一季度前一定完成首批 1 万辆的交付。

恒驰 5 定位于紧凑型 SUV，新车搭载最大功率 150kW、峰值扭矩 345N・m 的驱动电机，配备宁德时代提供的磷酸铁锂电池，电池容量 72.8kWh，支持 90kW 快充，电量由 30%-80% 需要 28 分钟，CLTC 综合续航 602km，百公里加速时间 7.8s，提供 L2.5 + 级辅助驾驶功能，配备四种驾驶模式和三挡能量回收。

本月早些时候，一张疑似恒大汽车内部“停工留职通知书”截图流出。该截图显示，恒大恒驰新能源汽车科技（广东）在 11 月 30 日发布通知称：鉴于新冠疫情的影响及集团、公司出现严重经营困难，部分项目已停工待产，亟待经营管理优化调整，因为您所在的岗位一定时期内暂无工作，故办理停工留职。

恒驰汽车执行总裁高景深表示，公司并不存在如个别媒体所渲染的所谓“受到外部因素影响停工”的情况。据高景深透露，目前，恒大天津工厂还有 1100 多名生产技术人员在生产，确保恒驰 5 陆续交付到车主手中。