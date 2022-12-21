英伟达和 AMD 官宣 CES 2023 主题演讲，定档 1 月 4 日

IT之家 12 月 21 日消息，英伟达和 AMD 已经官宣 CES 2023 新品发布会，英伟达将于北京时间 2023 年 1 月 4 日 0 点举办新品发布会，预计带来 RTX 40 系列笔记本显卡、RTX 4070 Ti 桌面显卡。而 AMD 苏姿丰也将于北京时间 1 月 4 日 22:30 亲自出场，带来锐龙 7000 系列产品。

IT之家了解到，英伟达届时将举行一次虚拟的“特别演讲”，这意味着将不进行现场直播，而是进行转播，而且不是亲临现场的活动。去年的 CES 活动中没有 CEO 黄仁勋的身影，鉴于英伟达没有透露关于谁将主持 2023 CES 活动的消息，这次黄仁勋很可能也不会现身。

在 2023 年的 CES 上，英伟达将发布两款产品，RTX 40 系列笔记本显卡和 RTX 4070 Ti 桌面显卡。根据初步信息，RTX 4070 Ti 将于 1 月 5 日上市。

2023 年 CES 开幕式主题演讲将由 AMD 首席执行官苏姿丰博士主持，预计她将介绍全新的锐龙 7000 系列产品，可能还会有 RDNA3 移动图形显卡。与英伟达的活动不同，这将是现场活动，还将进行现场直播。

英特尔确认将出席 CES 2023，但没有公布任何新闻发布会或直播的信息。该公司将推出第 13 代酷睿非 K 桌面 CPU 系列和第 13 代酷睿 HX / HK / H 笔记本电脑系列。此外，英特尔还应该会透露酷睿 i9-13900KS 旗舰级猛禽湖-S CPU 的定价和发售日期，其时钟频率为 6GHz。