AMD RDNA4 规格曝光：GDDR7 显存，3.5GHz 时钟频率，FP32 性能可达到 129 TFLOPs

IT之家 12 月 20 日消息，国外油管频道 RedGamingTech 在最新一期视频中，分享了 AMD RDNA4 架构以及即将到来的 Navi 41、Navi 42 和 Navi 43 GPU 信息。RedGamingTech 过去的几次爆料基本上都是准确的，但由于距离正式上市发售仍有很长的时间，因此该视频仍标记为“谣传”。

IT之家了解到，RGT 证实 RDNA4 CU 的 ALU 数量将与 RDNA 3 完全相同，也就是说每个 CU 同样为 128 个 ALU。RDNA4 可能会配备 GDDR7 显存和 PCIe 5.0（6.0 尚未准备好），只是目前无法确定。

有趣的是 RNDA4 架构的目标加速时钟频率为 3.5GHz，意味着性能功耗比（Performance per watt）会提升 50-60%。

AMD 希望在 RDNA4 上装备 RDNA3 所缺少的光线追踪和 AI / ML 性能。AMD 还会大幅提高缓存，装备第三代 Infinity Cache。WMMA (Wave Matrix Multiply-Accumulate) V2 矩阵指令允许完全使用 SIMD 通道，让每个 CU 的性能提高 1 倍。

Navi 41：

更疯狂的是，Navi 41 具备 32GB 的 vRAM（可能是 GDDR7 显存）。第二种配置也有 24 或 48GB 的 GDDR7 和 6 个 MCD（32GB 的版本有 4 个 MCD）。Navi 41 将有 144 个 CU，其时钟频率为 3.5GHz，每个 CU 有 128 个 ALU，FP32 性能可以达到惊人的 129 TFLOPs。这显然会是一个怪兽级别的性能。

Navi 42：

Navi 42 略显平淡，共有 96 个 CU，时钟频率为 3.5GHz，FP32 性能可以达到 86 TFLOPs。96 个 CU 也正是 RDNA3 旗舰产品 Radeon 7900 XTX 的数量，所以这个 SKU 将代表 RDNA3 和 RDNA4 之间是基本相同的。

Navi 43：

它将有 48 个 CU。主频约为 3.5GHz，FP32 性能可以达到约 43 TFLOPs。