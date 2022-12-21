纳德拉 2023 年的“买买买”清单：微软有望收购 Netflix 公司

IT之家 12 月 21 日消息，援引路透社报道，微软现任首席执行官萨蒂亚・纳德拉（Satya Nadella）正在积极拓展公司业务，豪掷千金加速收购新业务。而在 2023 年的“买买买”清单中，纳德拉考虑收购 Netflix 公司。

纳德拉自 2014 年执掌微软以来，不断花重金收购大量初创公司和行业领军企业。微软花 25 亿美元（约 174 亿元人民币）收购了热门游戏《我的世界》（Minecraft）开发商 Mojang；花 260 亿美元（约 1809.6 亿元人民币）收购了 LinkedIn；花了 200 亿美元（约 1392 亿元人民币）收购了语音识别和人工智能软件开发商 Nuance；更是花了 690 亿美元（约 4802.4 亿元人民币）收购动视暴雪。

对动视暴雪的收购案虽然目前遭到了索尼和部分游戏玩家的反对，但是并未停止纳德拉的“买买买”之路。消息称微软计划在 2023 年收购 Netflix 公司，应该会得到股东和投资者的支持。

IT之家了解到，两家公司目前已经在多个领域建立了紧密合作。Netflix 选择微软作为其广告合作伙伴，推出一项新的广告支持订阅服务。微软总裁布拉德・史密斯（Brad Smith）也是 Netflix 董事会成员。达成交易的部分原因是微软希望在多种设备上提供视频游戏流媒体服务。

Netflix 在游戏领域有自己的宏伟计划。2022 年，由 Reed Hastings 共同领导的公司收购了开发商 Spry Fox，这是其第六家内部工作室。通过微软，Netflix 也可以更快地、更尽情地推广游戏业务。

IT之家了解到，微软的市值目前是 Netflix 的 13 倍，加上 30% 的溢价 Netflix 的价值可能接近于 1900 亿美元（约 1.32 万亿元人民币）。