微软 CEO 纳德拉荣获耶鲁大学“传奇领袖奖”

IT之家 12 月 14 日消息，在 12 月 14 日举办的 Yale CEO Summit 峰会上，微软现任首席执行官纳德拉（Satya Nadella）荣获“传奇领袖奖”（Yale Legend in Leadership Award）。

该奖项由耶鲁大学的代表和过去的获奖者一致投票授予，将由微软的联合创始人、比尔和梅琳达-盖茨基金会的联合主席比尔-盖茨、IBM 董事长兼首席执行官 Arvind Krishna 和强生公司的执行主席 Alex Gorsky 颁发。

峰会组织者、耶鲁大学管理学院领导力研究高级副院长 Jeffrey Sonnenfeld 评论说。" 萨提亚-纳德拉是当今商界最令人钦佩的技术远见者之一。他大胆、出色地领导了微软的转型，更新并重新点燃了微软的创新和增长文化。

除此之外，萨提亚-纳德拉将微软的成功定义为公司在其运营的每个社区推动盈余的能力，并确保其帮助推动一个更值得信赖、包容、公平、可持续的未来--包括承诺在 2030 年前实现负碳、正水和零废物。

在个人层面上，纳德拉拥有电气工程和计算机科学的高级学位。他是一个真正的技术专家，为他的企业领导力带来了技术上的厚重感。我很荣幸用耶鲁大学领导力传奇奖来表彰这位技术先驱和个人的灵感 "。

IT之家了解到，“传奇领袖奖”成立于 25 年前，旨在表彰那些作为活生生的传奇人物的现任和前任首席执行官，以激励各行业、部门和国家的首席执行官。