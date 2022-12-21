腾讯国行 Switch 推出 1 年延保服务，首发 99 元

IT之家 12 月 21 日消息，据腾讯 Nintendo Switch 官方消息，国行 Switch 现已推出延长保修服务计划，适用于新购机或目前仍然在保修期内的“Nintendo Switch 游戏机”，“Nintendo Switch 游戏机（OLED 版）”，用户可付费参与计划延长 1 年的保修时间。

IT之家了解到，国行 Switch 一年延保的官方指导价为 159 元，首发优惠价 99 元。

官方表示，腾讯 Nintendo Switch 延长保修服务计划，由腾讯授权委托 Nintendo Switch 维修服务商“上海仪电新索电子技术有限公司”负责，用户可以通过登录“上海仪电新索”官方商城了解须知和购买。

2019 年底，腾讯正式公布了国行 Switch，续航增强版售价 2099 元。2022 年 1 月份，Switch 游戏机 OLED 版上架，售价 2599 元。最新的 Switch OLED 版配备更大的 7 英寸 720P OLED 显示屏，边框变窄，拥有全新的支架设计，可自由调整角度，还在底座加入有线 LAN 接口。Switch OLED 版本体存储容量提升至 64GB，还配有全新扬声器，掌机模式音效更佳。