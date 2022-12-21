《魔兽争霸》官方对战平台宣布 1 月 24 日停止运营

IT之家 12 月 21 日消息，昨日，《魔兽争霸》官方对战平台发布“魔兽争霸官方对战平台终止运营公告”，公告称，由于与合作方暴雪娱乐的授权期限即将届满，《魔兽争霸》官方对战平台将于 2023 年 1 月 24 日 0 时正式终止运营。

公告称：

即日起至 2023 年 1 月 24 日 0 时期间，平台的服务器将保持开放，用户仍可正常登录平台。

2022 年 12 月 23 日起，关闭平台的现金充值服务，关闭新用户注册入口。商城内所有商品仅保留“牛币”购买方式，用户可继续在商城中消耗账号中的剩余牛币。

2022 年 12 月 27 日起，关闭商城系统（包括平台商城与 RPG 地图商城），一切与商城相关的功能（包括但不限于充值、购买、查看等）将被下架；对于用户已购买的道具，其使用在平台终止运营前将不会受到影响。

2023 年 1 月 24 日 0 时，正式终止平台的运营，停止用户登录并关闭服务器。

公告还称，服务器关闭后，所有账号数据将被暂时封存，我们将按照法律法规的要求妥善处理，保障用户合法权益。针对用户已充值但未消耗的“牛币”以及付费购买且仍未失效的“平台荣耀会员”，我们将在平台正式终止运营后开始安排退款，详情请留意官方后续公告。

据悉，《魔兽争霸》官方对战平台由网易研发运营，暴雪官方唯一认证平台，平台提供《魔兽争霸》1V1、2V2、Dota、RPG 地图等游戏方式，主打无广告快速匹配纯净游戏。

IT之家了解到，11 月 17 日，动视暴雪和网易先后发布声明宣告合作关系的结束，随后网易在魔兽世界官网发布了公告称暴雪游戏，包括《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《暗黑破坏神 III》《星际争霸 II》《魔兽争霸 III：重制版》《风暴英雄》将于 2023 年 1 月 24 日 0 时终止运营。