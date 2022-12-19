消息称微软准备就动视暴雪交易与美 FTC 展开交锋

IT之家 12 月 19 日消息，据《华尔街日报》报道，微软已暗示，计划挑战美国联邦贸易委员会（FTC）阻止其以 750 亿美元收购动视暴雪交易的诉讼。预计微软将辩称，该公司在电子游戏开发方面处于劣势。

微软几个月来一直在宣传自己的立场，称收购不会威胁到该行业的竞争，因为微软在电子游戏机方面落后于对手，在移动游戏开发方面的影响力也有限。该公司还表示，随着云游戏的兴起，预计该行业在未来将变得更加竞争激烈。

法律专家称，微软可能会围绕这些论题展开辩论，另外还将摆出该公司寻求垂直式并购的事实，所谓垂直式并购，意味着微软收购的是自身供应链中的一家公司，而不是直接的竞争对手。

微软总裁兼副主席布拉德-史密斯（Brad Smith）在周二的公司年度股东大会上说，这项交易“从根本上说对游戏玩家有利，对消费者有利，对游戏开发商有利，对竞争有利。我们将不得不在法庭上向法官陈述这个案子，因为这是一个我非常有信心的案子。”

IT之家了解到，微软必须在周四之前对联邦贸易委员会的诉讼作出回应，该诉讼于 12 月 8 日提交给该机构的行政法庭。

联邦贸易委员会在其申诉中称，这项交易是非法的，因为它将使微软有能力控制消费者在 Xbox 游戏机和订阅服务之外如何获取动视的游戏。联邦贸易委员会说，该公司可能将那些不使用其硬件玩该开发商游戏的人的游戏价格提高，或直接不让他们玩这些游戏。

微软表示，该公司致力于解决监管机构对其收购动视暴雪计划的担忧。

微软表示，其在最后一刻提出了通过具有法律约束力的同意令使“使命召唤”游戏对他人开放的提议，这增强了该公司几个月前提出的使其至少在 10 年内开放的提议。