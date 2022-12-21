亚马逊：请不要担心电视剧《战神》（God of War），我们会“非常真实”地还原游戏

IT之家 12 月 21 日消息，亚马逊表示即将到来的游戏改编电视剧《God of War》将“非常真实”（incredibly true）地还原游戏，力求给玩家和粉丝提供“原汁原味”的观影体验。

亚马逊上周宣布和 Sony Interactive Entertainment 达成特许经营权，将这款热门游戏改编成为电视剧。该电视剧改编自 2018 年推出的《战神》游戏，以奎托斯和儿子阿特尤斯之间的感情故事为主线，讲述父子二人在北欧的冒险故事。

在接受 Collider 采访的时候，亚马逊工作室（Amazon Studio）主管 Vernon Sanders 表示：

从《无敌少侠》（Invincible）到《黑袍纠察队》（The Boys），我们在改编方面有着丰富的经验和明显的优势。而且我们一直在寻找的是，是否有一个真正的情感核心，是否有一个真实的叙事故事，我认为这些都是让《战神》如此特别的原因。

IT之家了解到，真人版《战神》将由亚马逊工作室和索尼影视公司与 PlayStation Productions 联合制作，Mark Fergus 及 Hawk Ostby 将负责电视剧编剧工作。据悉，该剧集将会在全球二百多个国家和地区推出。