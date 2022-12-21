奥迪正逐步淘汰燃油车，2029 年起所有工厂均能生产电动汽车

IT之家 12 月 21 日消息，据 Electrek 报道，德国豪华汽车制造商奥迪正“全力以赴”发展电动汽车，该公司今日宣布，计划在 2029 年前在其全球所有工厂生产纯电动汽车。此举不仅将降低生产成本，而且还将帮助该汽车制造商实现其先前声明的到 2033 年逐步淘汰所有燃油车型的目标。

奥迪希望其所有工厂都能生产电池驱动的汽车，其将在未来几年投资 5 亿欧元（约 36.95 亿元人民币），以简化其生产汽车的方式，使其工厂电气化，并培训世界各地的员工制造电动汽车。

IT之家了解到，目前奥迪博林格-霍夫（德国）和布鲁塞尔（比利时）的工厂已经可以生产电动汽车，明年英戈尔施塔特（德国）也将跟进，届时 Q6 E-Tron 将开始下线。在未来六年内，内卡苏尔姆（德国）、圣何塞-恰帕（墨西哥）和久尔（匈牙利）工厂将开始生产电动汽车。奥迪表示，将只在需要额外产能的地区建立新工厂。为此，奥迪正与合作伙伴一汽在长春建设一个新的生产基地，用于生产基于 PPE 平台的电动汽车，将在 2024 年底前完成建设。

奥迪认为，将其现有的工厂变成“360 工厂”将帮助该公司在未来节省资金，所谓“360 工厂”是指对成本效益、可持续性、灵活性和吸引力给予同等权重的设施。简化建造过程和电气化设施将允许更多的灵活性，以便从全电动的 E-Tron GT 到使用内燃机的 S8 都在同一生产线上完成。这也将使该公司能够更好地满足消费者的需求，因为在未来几年，消费者将开始购买更多的电池驱动的汽车。

奥迪此前已经宣布，从 2026 年起将只发布电动汽车，到 2033 年逐步淘汰内燃机汽车。