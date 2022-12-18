美国加州再投 29 亿美元建充电设施，2035 年禁售燃油车

IT之家 12 月 18 日消息，美国加利福尼亚州政府已经批准了一个 29 亿美元的投资计划，以加速实现该州制定的 2025 年电动汽车充电桩和加氢站建设目标。

根据加州能源委员会（CEC）12 月 14 日批准的计划，这项投资将在全州范围内增加 9 万个新的电动汽车充电桩，比已经安装的 8 万个充电桩多出一倍以上。加州能源委员会估计，结合公用事业和其它项目的资金，这些投资有望确保该州在 2025 年前实现部署 25 万个充电桩的目标。

加利福尼亚州将拨款 17 亿美元，用于发展中型和重型零排放车辆的充电基础设施，并拨款 9 亿美元用于轻型电动车充电基础设施。该计划还包括 1.18 亿美元用于零排放车辆的制造，以及 9000 万美元用于加氢基础设施。

该机构表示，这笔资金将支持“向受中型和重型车辆污染影响最严重的社区”部署数千辆零排放卡车、校车和公交车。

与 2019 年相比，加州能源委员会的清洁交通计划的资金增加了 30 倍，最近的州预算将在未来四年内额外支出 24 亿美元，将在未来四年内使用。其中至少 50% 的资金将用于惠及优先人群。

IT之家了解到，上个月，加州空气资源委员会（CARB）批准了一项 26 亿美元的清洁交通激励措施的补充计划，用于消费者车辆退税和重型及非道路设备投资。

这两个计划是州长加文-纽森 540 亿美元的加州气候承诺的一部分。今年 8 月，加州出台了一项规定，到 2035 年，在该州销售的所有新车必须是电动车或插电式混合动力车。

在联邦层面，美国交通部批准了所有 50 个州、华盛顿和波多黎各的电动汽车充电站计划，覆盖约 75,000 英里的公路。1 万亿美元的基础设施法案提供 50 亿美元帮助各州在五年内沿州际公路安装电动汽车充电桩。各州现在可以获得超过 15 亿美元的资金来帮助建造电动车充电桩。今年早些时候，白宫宣布已经批准了 50 个州计划中的 35 个。