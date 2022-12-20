多国反对，美国电动汽车新税务优惠政策将推迟至明年 3 月发布

IT之家 12 月 20 日消息，据《华尔街日报》，美国政府 12 月 19 日推迟了提出电动汽车新税务优惠政策详细规定的时间，原因是欧洲和亚洲的盟友提出了强烈反对，称该补贴政策对本国公司构成歧视。

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美国财政部表示，关于电动汽车必须满足的电池采购要求细节将在明年 3 月发布，不是按照此前的计划最迟今年年底发布。

不过美国财政部称，将在年底前发布电池要求的“预期方向信息”，以帮助制造商准备确定符合税项抵免条件的车辆，但没有说明届时将提供哪些信息。

IT之家了解到，4300 亿美元的《减少通货膨胀法》（IRA）对基于电池部件和关键矿物采购的税收抵免实施了复杂的限制。乔-拜登总统在 8 月签署的这项法律将电动车税收抵免限制在北美组装的车辆上，其部分目的是使美国摆脱来自中国的电池，这些电池现在占全球供应的 70%，但只给了美国财政部在年底前解决有关电池采购规则的棘手问题。

税收抵免的一些要求在 1 月 1 日立即生效，包括对购买者的收入和符合资格车辆的零售价格的新上限。

美国财政部的指导意见现在被推迟到 3 月的某个时候，其中详细规定了 3750 美元的要求，即电池中的关键矿物至少有 40% 的价值是在美国或与美国有自由贸易协定的国家开采或加工的，或在北美回收的。另外 3750 美元要求至少 50% 的电池部件是在北美制造或组装的。这两个百分比每年都在上升。