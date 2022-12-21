腾讯加入 RISC-V 基金会

IT之家 12 月 21 日消息，腾讯科技已经加入 RISC-V International，并位列 Premier Members 行列。在该级别中，还有阿里云、北京开源芯片研究院、成为资本、海河实验室、华为、中兴、赛昉、希姆计算和展锐等企业。

阿里巴巴和腾讯旨在为基于开源 RISC-V 指令集架构（ISA）的芯片创造新的知识产权。这意味着这些厂商可能正在寻求制定核心设计和其他硅构件，作为未来芯片的基础。

RISC-V 被认为是比专有的 Arm ISA 更安全的选择，毕竟 Arm 是英国公司，而拥有者软银希望将其在美国证券交易所上市。

此前，北京开源芯片研究院等团队已经开发出一款“香山”的高性能 RISC-V 芯片，该芯片旨在与 Arm 技术相抗衡。

IT之家了解到，RISC-V International 是管理开放标准 RISC-V 指令集架构（ISA）、相关规范和相关方社区的非营利组织。RISC-V 会员现已超过 3180 名，遍布 70 个国家 / 地区，携手为 RISC-V 开放性规范制定做出贡献并召集和管理相关的技术、行业、领域和联盟团体。RISC-V 将模块化技术方法与开放、免费的许可证模式相结合，因此任何人、任何地方都可以从 RISC-V 贡献和产生的知识产权中获益。RISC-V 使社区能够共同投资于技术、推动未来的战略发展、更加迅速地进行创造、享受前所未有的设计自由并大大降低创新成本。