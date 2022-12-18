高通：已从骁龙 865 开始尝试使用 RISC-V，Arm 是过时的传统架构

IT之家 12 月 18 日消息，高通与 Arm 的纠纷已经争吵了有一段时间，根据高通高管的最新表态，似乎高通要积极布局新兴崛起的 RISC-V 架构，从而在一定程度上摆脱 Arm 的束缚。

据 The Register 报道，在本周的 RISC-V 峰会上，高通公司产品管理总监 Manju Varma 表示，RISC-V 是专有 Arm 指令集架构的新兴替代品，在高通公司设计芯片的一系列设备上都有机会使用，包括可穿戴设备、智能手机、笔记本电脑和联网汽车等。

根据 Varma 的说法，从 2019 年的骁龙 865 处理器开始，他开始帮助推动高通公司整个产品组合的 CPU 战略和路线图转向 RISC-V。

Varma 表示，高通公司现在在 PC、移动设备、可穿戴设备、联网汽车以及 AR / VR 头显的 SoC 中使用 RISC-V 微控制器。这些微控制器在后台执行低级工作，例如管理硬件。迄今为止，高通已经出货了超过 6.5 亿个 RISC-V 内核，高通已成为“RISC-V 实施的领导者之一”。

Varma 还称，RISC-V 有机会用在价值更高的产品中，而不止于微控制器。“现在拥有一个通用的基本指令集架构，可以从低端微控制器一直扩展到高性能计算，以及介于两者之间的任何东西，它确实提高了整个行业的效率。”

Varma 透露，高通公司首先在骁龙 865 中转向了 RISC-V 微控制器，因为它“需要可定制的东西，满足我们的独特要求，并且占用空间小，而现有传统架构的解决方案不符合这些要求”。

IT之家了解到，报道称 Varma 三次提到了“legacy architecture（传统架构）”一词，不过没有明指出是 Arm 架构。而目前 Arm 正在起诉高通，试图摧毁后者的定制 Nuvia 内核，这些内核旨在与前者的 ISA 兼容。

此外，虽然 Varma 表达了对 RISC-V 架构的赞赏，但她也表示 RISC-V 需要更多改进，包括确保标准化系统 IP，以减少生态系统碎片化。

《Arm 铤而走险，IPO 前夕与高通对簿公堂》

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