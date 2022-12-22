Netflix 将于 2023 年初开始打击密码共享行为

IT之家 12 月 22 日消息，根据《华尔街日报》的一份新报告，流行的流媒体服务 Netflix 正计划从 2023 年初开始打击密码共享。

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Netflix 早就知道密码共享是一个影响其利润的问题，但 2020 年订阅量的上升使该公司暂时没去解决这个问题。随着今年收入的下降和 Netflix 10 年来首次出现用户流失，Netflix 首席执行官里德-哈斯廷斯（Reed Hastings）决定是时候对这个已经被搁置太久的问题采取行动了。

从 2023 年开始，Netflix 计划要求向家庭以外的其它人共享账户的人进行付费。Netflix 已经在一些拉美国家测试了密码共享的附加支付政策，会额外收取约 3 美元。在这些国家，主要账户所有者必须向家庭以外想要访问该账户的人提供一个验证码，Netflix 会反复要求提供验证码，直到支付月费来增加非家庭用户。

在美国也可能采用类似的策略，Netflix 可能会对分享某人订阅的非家庭用户收取略低于 6.99 美元广告支持计划的费用。Netflix 希望那些共享别人密码的人能够自己进行订阅。

Netflix 将通过 IP 地址、设备 ID 和账户活动执行密码共享规则。为了避免用户流失，Netflix 可能会慢慢地逐步取消密码共享，而不是一下子就停止。

Netflix 的服务条款从来都不允许多户共享，但 Netflix 长期以来都是睁一只眼闭一只眼，向朋友和家人提供账户访问将被收费可能会让一些用户不高兴。据估计，有 2.22 亿个付费家庭与另外 1 亿个家庭共享密码，Netflix 希望通过这些家庭来实现盈利。

IT之家了解到，除了通过取消密码共享来提高收入外，Netflix 还推出了一个更实惠的广告支持套餐，在美国每月定价为 6.99 美元。