马斯克：Twitter 现金流差点变成负 30 亿美元，所以才疯狂降本增效

北京时间 12 月 22 日早间消息，据报道，埃隆・马斯克（Elon Musk）透露，在他入主推特并通过大举裁员来遏制亏损之前，该公司的现金流即将变成-30 亿美元。

“所以我才在过去 5 个星期疯狂削减成本。”马斯克周二晚些时候在一场推特 Spaces 活动上说，“当时的公司就像是一架发动机着火、不受控制的飞机，正在高速冲向地面。”

马斯克今年 10 月以 440 亿美元收购推特，其中部分资金来自 130 亿美元债务，而每年的利息就高达 15 亿美元左右。他此后开始疯狂改造这个社交媒体平台。在 11 月初，他甚至表示推特有破产风险，每天亏损 400 万美元。在马斯克的亲自操刀下，这家公司的 7500 名员工中有 5000 人被裁，而剩下的员工也面临一个“硬核”工作环境。

马斯克在上周末通过推特进行了一场草根民意调查，询问人们是否希望他辞去推特 CEO。结果显示，约有 58% 的受访者给出了“是”的回答，马斯克随后确认，一旦找到合适的继任者，他就会离开这个“傻瓜”才会干的工作。

马斯克在推特 Spaces 活动上描述了一番可怕的财务景象，但他表示，这种全面崩溃的情况已经得到控制。

根据最近最近发布的年报，推特 2021 年的总成本约 56 亿美元。马斯克称，该公司明年的花费约为 50 亿美元。考虑到收购产生的债务成本，推特明年的支出可能达到 65 亿美元左右，促使马斯克大举压缩成本。

他表示，按照目前的情况来看，推特 2023 年有望创收约 30 亿美元，其资产负债表上目前约有 10 亿美元现金。较 2021 年 51 亿美元的营收少了大约 20 亿美元。分析师之前平均预计，2022 年的营收大约与 2021 年持平。

“我现在认为，推特明年应该没有问题。”马斯克说，他预计该公司将会“基本”达到现金流收支平衡。但他也承认“这会很困难”。马斯克还补充道，作为推特最大的收入来源，广告主一直在提出“理性”但“严苛”的问题。

马斯克还一直在调整这个社交媒体平台，希望增加营收的金额和多样性，包括对订阅服务 Twitter Blue 收取每月 8 美元的费用。据悉，截至 11 月中旬，该服务的付费订户约为 14 万。

推特一直以来都难以通过用户之间的沟通创收，但凭借马斯克的一系列吸引眼球的行动，该平台依然维持了热闹的氛围。

在马斯克试图扭转推特这架冲向地面的飞机时，他的另外一家公司特斯拉的股价却面临不小的压力。部分原因在于，投资者担心马斯克因为推特而分散精力，无法集中发展这架电动汽车制造商。马斯克还在过去两个月抛售了价值数十亿美元的特斯拉股票。投资者担心马斯克可能是想为推特提供财务支持，减轻债务负担。

特斯拉股价周三在纳斯达克市场常规交易中下跌 0.17%，报收于 137.57 美元。该股今年以来已经累计下跌约 61%。