马斯克安保团队摊上事，因涉嫌撞击跟踪者被警方调查

北京时间 12 月 21 日消息，美国警方正在调查一起事件。在这起事件中，一名据信是埃隆・马斯克 (Elon Musk) 安保团队成员的人开车撞击了一名男子的车。马斯克后来声称，这名男子对他的家人安全构成了威胁。

马斯克的安保团队

根据警方报告，这起事件发生在当地时间 12 月 13 日晚上 9:51 左右，地点位于加州帕萨迪纳市 Mission 街 700 号街区。警方只确认受害者是来自康涅狄格州的 29 岁男子。当警察到达现场时，他是唯一在场的人。

警方报告称，这名康涅狄格州男子说，他下了 110 号高速公路，停下来打电话，这时另一辆车“直接停在他前面，挡住了他的去路”。司机下了车，指责这名康涅狄格州男子在高速公路上跟踪他。两人显然都用手机拍下了对峙的视频。

警方报告

然后，司机回到他的车里，当他离开停车位置时，他撞上了康涅狄格州男子的车。“在事件发生期间，受害者都没有认出嫌疑人，也没有表明争吵只是巧合。”警方称。

在事件发生两天后，帕萨迪纳警方表示，他们确定嫌疑人是马斯克安保团队的成员，马斯克在冲突期间并不在场。他们补充说：“正在努力联系马斯克先生和他的安保团队，让他们发表声明。”

就在这起事件发生后的第二天，也就是 12 月 14 日，马斯克在推特上发文称，一辆载着他两岁儿子的汽车“被一个疯狂的跟踪者 (以为他在车上) 跟踪。该跟踪者后来拦住了汽车，并爬上了引擎盖。不过，警方报告中没有提到有人爬上任何人的汽车引擎盖。马斯克随后在推特上发布了一段 6 秒的视频，视频中一个蒙面男子坐在一辆车里，并问他的粉丝：“有人认识这个人或这辆车吗？”

马斯克称儿子被跟踪

本周早些时候，外媒采访了一名自称是马斯克视频中男子的人。这名男子名叫布兰登・科拉多 (Brandon Collado)，他说自己是 Uber 外卖的司机，并展示了一段包含马斯克安保团队一名成员的视频。这段视频似乎与马斯克从另一个角度分享的视频相符。科拉多还提出了几个奇怪的说法，涉及马斯克的前女友、艺术家格莱姆斯 (Grimes)。他认为，格莱姆斯通过 Instagram 给他发送了加密信息。

马斯克所称的跟踪者

后来，马斯克引用帕萨迪纳市的这起事件作为证据，来支持推特决定冻结多个账户的决定，包括跟踪其私人飞机的账号 @elonjet 和六位著名记者的账号，因为他们在推特上分享了他的实时位置，危及他的家庭。但是，马斯克后来又解封了这些账号。