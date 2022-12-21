天才黑客 Geohot 从推特辞职，刚入职约一个月

IT之家 12 月 21 日消息，“天才黑客”George Hotz 因成为第一个为 iPhone 解锁和为 PS3 越狱的人而闻名，其黑客别名为“Geohot”，周二晚上他在 Twitter 上宣布已经辞去了他的 Twitter 实习工作。

Geohot 写道：“感谢这个机会，但我不认为我能在那里产生任何真正的影响，此外，看到自己的 GitHub‘枯萎’很悲伤，将回归写代码。”

IT之家了解到，Geohot 于 10 月刚刚辞去自动驾驶初创公司 Comma AI 首席执行官的职位，在 11 月 16 日表示支持首席执行官埃隆-马斯克 (Elon Musk) 的表态，即该公司需要“非常硬核”，然后提出加入 Twitter。他称：“这就是建造不可思议的东西应该有的态度，让所有不渴望伟大的人离开。”马斯克回答说“我们来谈谈”，Geohot 将在旧金山的 Twitter 进行为期 12 周的实习。

两天后，即 11 月 18 日，Geohot 说他已经正式开始为 Twitter 工作。三天后，Geohot 说马斯克给他布置了两件事，他有 12 周的时间来完成：修复 Twitter 搜索和修复用户在未登录时滚动 Twitter 可能看到的弹出窗口。

如果从 11 月 18 日开始计算 Geohot 的工作时间，他在 Twitter 工作了大约 5.5 周。不知道他是否修复了 Twitter 搜索功能，但第二个任务已经完成，现在可以关闭登录弹出窗口，继续浏览 Twitter。

Geohot 在最近几天曾发出信号，表示他正在考虑离开。他还对 Twitter 短暂的禁止发布 Instagram 链接的政策感到不满。不过，即使他提前离开，Geohot 称仍然支持 Twitter 2.0 的成功。