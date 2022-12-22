微软加速分离 explorer.exe 进程：现已着手分离“Impressive Shell”

IT之家 12 月 22 日消息，如果你正在使用 Windows 系统，那么应该知道操作系统中的多个进程或功能都链接到文件资源管理器中。explorer.exe 进程虽然主要和文件管理器关联，但也承担着任务栏等其它 Windows 系统功能和体验。

这对于系统性能来说并不是一件好事情。也就是说一旦 explorer.exe 进程崩溃，它还会导致桌面和其它几个功能崩溃。因此微软已经着手将任务栏、通知中心等功能与文件资源管理器 (explorer.exe) 分离。

微软的最新动态是已经开始将“Impressive Shell”从文件资源管理器中分离出来。

IT之家了解到，“Impressive Shell”最早始于 Win8 系统，它最初负责 Charms Bar 等功能。Impressive Shell 与名为“ShellAppRuntime.exe”的进程相关联，该进程链接到 explorer.exe。而在最新预览版中，微软尝试将 Impressive Shell 从文件管理器进程中分离出来。

这首先是由“Start Is All Back”的开发人员发现的，他们观察到：“在 Dev 25252 中的有趣功能：ImmersiveShellInShellAppRuntime (id:39319758)。将 Impressive Shell 移出资源管理器进程”。

当时，Windows 无法启动 ShellAppRuntime.exe，但似乎已在最新版本中修复。在较新的版本中，现在可以独立启动 ShellAppRuntime.exe。之前链接到 explorer.exe 的 ShellAppRuntime.exe 现在可以在没有 Explorer.exe 的情况下独立启动和工作。事实上，在 ShellAppRuntime 也启动之前，Search UI 不会打开。