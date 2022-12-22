Win11 学院：如何启用 / 禁用固定应用到任务栏功能

IT之家 12 月 22 日消息，如果你和他人共用一台电脑，且不希望他们将某些应用固定在任务栏上，那么你可以根据本文来取消这项功能。本期 Win11 学院介绍如何启用 / 禁用“固定到任务栏”和“从任务栏取消固定”选项，用户可以通过本地组策略和注册表两种方式进行修改。

本地组策略方式：

本地组策略在专业版、企业版和教育版 Win11 系统中仍有保留，而 Win11 家庭版启用本地组策略还需要一定的技巧，这个之后小编会另外介绍。IT之家网友可以按照以下步骤操作：

1. 按下 Win 键 + R 键组合快捷方式打开“运行”对话框

2. 在文本框中，键入 gpedit.msc 并单击“确定”。用户也可以通过设置应用等其它方式进入到本地组策略。

3. 导航到“用户配置 > 管理模板 > ‘开始’菜单和任务栏”

4. 点击下右侧面板“设置”选项（目的是方便排序）

5. 找到“不允许将程序附加到任务栏”

6. 双击点开，然后选择“已启用”，然后再点击右下角的“确定”

7. 重启电脑，然后查看该选项是否已经生效。

通过注册表修改方式：

1. 按下 Win 键 + R 键组合快捷方式打开“运行”对话框

2. 在文本框中输入 regedit 选项，然后点击“确定”进入注册表编辑器

3. 在顶部地址栏上输入以下地址“HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows”

4. 右键“Windows”文件夹（或者右键右侧空白区域），选择“新建”-》“项”

5. 该这个“项”重命名为“Explorer”

6. 右键“Explorer”文件夹（或者右键右侧空白区域），选择“新建”-》“DWORD（32 位）值”

7. 将其重命名为“NoPinningToTaskbar”（不含“”）

8. 右键“NoPinningToTaskbar”，然后选择“修改”（或者双击该选项）

9. 将数据数值修改为“1”，点击“OK”

10. 重启电脑，观察是否已经生效