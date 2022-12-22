Win11 学院：如何更改微软 Windows 11 中用户 / 组织名称

IT之家 12 月 22 日消息，微软为了简化 Win11 系统的初始设置步骤，在欢迎界面（OOBE）并未要求设置用户名称和组织信息内容。在后续设置中，Win11 默认会将组织信息留空，并使用微软账户作为所有者信息展示。

本期 Win11 学院就教 IT之家的忠实用户通过注册表来更改设备的所有者和组织信息，以便在你的计算机上显示你想要的信息。

友情提醒：修改注册表存在一定风险，推荐你在进行操作之前进行备份。IT之家网友可以按照以下步骤进行操作：

1. 打开开始菜单

2. 搜索 regedit，进入注册表编辑器

3. 访问“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion”以下路径

4. 双击 RegisteredOwner，修改为你想要的设备用户名称，例如这里小编修改为“IT之家”

5、双击 RegisteredOrganization，修改为你想要的组织名称，例如这里小编修改为“IT之家”

6. 点击确定之后，应该会立即生效，如果不行可以尝试重启电脑

想要了解新用户名称和组织信息是否生效，最简单的方式就是查看系统版本信息页面。用户可以在 Win11 系统中按下“Win 键 + R 键”组合快捷方式，在命令行窗口中输入“winver”即可查看。