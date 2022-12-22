摩托罗拉 moto X40 今日开售：搭载骁龙 8 Gen 2，3399 元起

IT之家 12 月 22 日消息，摩托罗拉 moto X40 于 12 月 15 日发布，搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，售价 3399 元起，将于今日上午 10:00 正式开售。

8GB + 128GB 版本售价 3399 元

8GB + 256GB 版本售价 3699 元

12GB + 256GB 版本售价 3999 元

12GB + 512GB 版本售价 4299 元

设计方面，moto X40 厚 8.59mm，重 197g，官方称采用“12 重变奏高斯曲率”设计，提供墨晶黑、碧玺蓝两款配色，搭配航空铝中框。

IT之家了解到，moto X40 采用 6.7 英寸 2400×1080 OLED 双曲面屏，支持 165Hz 高刷 10 亿色，还有 SGS 双护眼认证、HEV 4.92% 超低蓝光比、全程 DC 调光防屏闪、屏幕指纹识别。

配置方面，moto X40 搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，配备 LPDDR5X 内存与 UFS 4.0 闪存，拥有大循环立体散热系统 2.0 和系统调度引擎 MAXE，内置 4600mAh 电池，支持 125W 有线快充、15W 无线充电、15W 反向充电，还支持 IP68 防尘防水。

影像方面，moto X40 前置 60MP 居中挖孔镜头，后置 50MP 主摄 + 50MP 超广角微距 +12MP 人像长焦镜头，支持高定人像模式、自动对焦追踪、夜景模式、地平线锁定，搭载 4K HDR10 + 影像系统和 10bit 色彩管理。