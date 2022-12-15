3399 元起，摩托罗拉 moto X40 手机发布：搭载骁龙 8 Gen 2，支持 IP68、125W 快充

IT之家 12 月 15 日消息，在今日晚间的摩托罗拉 moto X40 新品发布会上，moto X40 旗舰手机正式发布，搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，售价 3399 元起。

摩托罗拉 moto X40 拥有墨晶黑、碧玺蓝两款配色，号称采用“12 重变奏高斯曲率”设计，搭载航空铝中框，厚 8.59mm，重 197g。

摩托罗拉 moto X40 搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器、LPDDR5X 内存、UFS 4.0 闪存，配备大循环立体散热系统 2.0，还拥有 moto 独立研发系统调度引擎 MAXE，可智能策略调度。

该机的一大卖点是支持 IP68 防尘防水，官方在发布会上直接把手机放到冰水里，支持 moto 手势 + 水下拍摄视频功能。

moto X40 前置 60MP 居中挖孔镜头，后置 50MP 主摄 + 50MP 超广角微距 +12MP 人像长焦镜头，支持高定人像模式、自动对焦追踪、夜景模式、地平线锁定，搭载 4K HDR10 + 影像系统和 10bit 色彩管理。

屏幕方面，该机配备 6.7 英寸 2400×1080 OLED 双曲面屏，支持 165Hz 高刷 10 亿色，还有 SGS 双护眼认证、HEV 4.92% 超低蓝光比、全程 DC 调光防屏闪、屏幕指纹识别。

该机拥有 4600mAh 电池，支持 125W 有线快充 + 15W 无线充电 + 15W 反向充电，搭载五大全优信号增强技术全频段覆盖。

软件方面，moto X40 搭载 MYUI 5.0，号称拥有“直觉交互 +”，在外观、交互、底层、安全性等方面都进行了改进。

IT之家了解到，摩托罗拉 moto X40 今晚开启预约，12 月 22 日开售，售价为：