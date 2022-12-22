2022 年 Steam 大奖提名游戏公布，1 月 4 日揭晓最终结果

IT之家 12 月 22 日消息，2022 年 Steam 大奖提名游戏现已全部公布，投票将在北京时间 12 月 23 日凌晨 2 点开启，1 月 4 日凌晨 1 点结束，最终结果将在 1 月 4 日凌晨 2 点揭晓。
IT之家附各奖项提名：
2022 年度最佳游戏：《消逝的光芒 2》、《艾尔登法环》、《迷失》、《战神》（2018）、《使命召唤：现代战争 2》
2022 年度最佳 VR 游戏：《BONELAB》、《杀手 3》、《Green Hell VR》、《我们之中 VR》、《后室》
2022 爱的付出：《Dota 2》、《僵尸毁灭工程》、《无人深空》、《深岩银河》、《赛博朋克 2077》
2022 独乐乐不如众乐乐：《Raft》、《严阵以待》、《怪物猎人：崛起》、《华纳大乱斗》、《使命召唤：现代战争 2》
2022 杰出视觉风格：《蔑视》、《班迪与暗黑重生》、《咩咩启示录》、《漫威蜘蛛侠：迈尔斯・墨拉莱斯》、《凯娜：精神之桥》
2022 最具创意游戏玩法：《骑马与砍杀 2》、《拆迁》、《迷失》、《Neon White》、《穹顶守护者》
2022 纵使手残仍大爱：《GTFO》、《维多利亚 3》、《全面战争：战锤 3》、《艾尔登法环》、《FIFA 23》
2022 最佳原声音轨：《重金属: 地狱歌手》、《索尼克：未知边境》、《最终幻想 7：重制版》、《女神异闻录 5 皇家版》、《初音未来 Project DIVA MEGA39’s＋》
2022 杰出剧情游戏：《瘟疫传说：安魂曲》、《战神》（2018）、《神秘海域：盗贼传奇合辑》、《史丹利的寓言: 终级豪华版》、《漫威蜘蛛侠：复刻版》
2022 轻松惬意：《乐高星球大战：天行者传奇》、《冲就完事模拟器》、《迪士尼幻星谷》、《筑梦颂》、《史莱姆农场 2》
2022 最佳随身游戏：《游戏王：大师决斗》、《吸血鬼幸存者》、《死亡搁浅：导演剪辑版》、《Brotato》、《漫威 SNAP》