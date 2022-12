因不支持《阿凡达：水之道》的高帧率（HFR）48fps，日本多家影院同意退票

IT之家 12 月 22 日消息,日本多家影院在放映《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way of the Water)时出现了技术问题。援引彭博社报道,日本多家影院由于设备的不支持,《阿凡达:水之道》部分采用 48 帧呈现的场景降低到 24 帧。在遭到影迷的反对之后,这些影院无奈选择退款。

根据彭博社等多家媒体报道,包括 United Cinemas Co.、Toho Col 和 Tokyu Corp 在内的多家日本影院均存在这个问题,但是目前这些影院拒绝对这个问题发表评论。

IT之家了解到,刚刚上映的《阿凡达:水之道》采用了 48fps + 24fps 两种不同的播放帧率。在一些水下或飞行等运动场景中采用了 48fps 的双倍帧率,从而让画面看起来更流畅。在人物对话等画面采用了传统的 24fps 帧率,让画面看起更有电影感。

而由于日本并没有多少影院支持高帧率(HFR)48 帧的播放,如果想要获得更优质的视觉体验,必然要升级现有的投影仪,而这是一笔不菲的成本支出。通常情况下,电影院会意识到他们可以播放哪些格式的影片,并作出相应的计划。但是目前采用 HFR 拍摄的电影也不多,因此出现错误也是可以理解的。