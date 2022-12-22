马化腾：留给腾讯某些业务的时间不多了，内部贪腐问题触目惊心

IT之家 12 月 22 日消息，据界面新闻报道，12 月 15 日腾讯在线上召开内部员工大会，同时有大约 100 多名员工现场参与听会，今年大会的主题是降本增效。

IT之家了解到，今年腾讯收缩了很多业务，在会上，马化腾称很多业务该砍就砍掉，不要留恋，未来还需要继续加强和坚持降本增效。

马化腾还称，留给腾讯平台与内容事业群（PCG）某些业务的时间不多了，马化腾用腾讯新闻来举例，他认为团队需要强而有力的变化，否则“继续这样做下去没有意义，整个（腾讯新闻）砍掉都可以”。对于 PCG 内部的改革，马化腾认为不能浮于表面，而是要真正给到团队压力，让团队站在当家作主的创业者角度去思考和行动。

马化腾称，“已经不相信买量了”，马化腾表示，腾讯今年加大了内审内控力度，发现有大量问题都存在于买量业务中。

从四季度的调查情况看，腾讯内部的贪腐情况比较严峻。马化腾称，内部的贪腐问题“真的是触目惊心”，“我跟你们讲，只是你们没机会看，看完之后吓死人”。马化腾表示，很多业务做不起来，并不是因为管理者问题，也不是业务方向问题，而是贪腐漏洞太大，业务被掏空了。

此外，马化腾还称，从长期看，国内游戏市场的版号肯定是紧缩状态，不会像过去那么容易（拿版号），“所以（腾讯游戏）一定要聚焦精品，不要浪费任何一个版号的机会”。

马化腾还对视频号给予高度重视，称 WXG 最亮眼的业务是视频号，基本上是全场（全公司）的希望。