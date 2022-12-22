中国联通安全手机亮相：双硬件 + 双系统 + 密码隔离，国产化率达 92.34%

IT之家 12 月 22 日消息，据中国联通官方消息，12 月 21 日，中国联通集团科技创新部总经理马红兵在 2022 中国联通合作伙伴大会网络安全产业链暨科技创新高峰论坛上发布了“2022 年中国联通十大科技创新成果”。中国联通 2022 年十大科技创新成果概括为：1 端、1 云、2 平台、6 网络，其中的“1 端”是由中讯邮电咨询设计院有限公司推出的安全手机。

据介绍，中国联通自主研发的安全手机是国内首款采用“双硬件 + 双系统 + 密码隔离”架构的手机，实现双系统空间物理隔离级安全防护强度，同时配备自研国产移动智能操作系统，确保终端运行环境安全，一台手机满足工作保密和个人生活的全部使用需求。

▲ 中国联通自主研发安全手机

IT之家了解到，介绍称，安全手机的核心科创技术有三项，一是终端架构创新，双系统空间物理隔离，有效抵御各类移动安全风险；二是国产操作系统，“操作系统级”安全防护，构建安全可控的运行环境；三是端到端全域安全能力，电信运营级安全专网服务，境内外无差别的安全体验。

官方并未公布该手机的具体配置信息，不过从图中来看，该机在设计上比较复古，号称实现了 92.34% 的国产化率。

中国联通 2022 十大科技创新成果完整名单：