绿芯推出 30 万擦写次数 SATA ArmourDrive 固态硬盘，容量可选 320GB

IT之家 12 月 22 日消息，据绿芯官方消息，绿芯开始批量供应采用 EnduroSLC 技术的 mSATA 和 SATA M.2 2242 ArmourDriveEX 系列固态硬盘（SSD），支持 6 万、12 万和业界领先的 30 万擦写次数，该产品系列采用绿芯的自研控制器，可提供 10GB、20GB、40GB、80GB、160GB 和 320GB 多种容量。

官方表示，mSATA 和 SATA M.2 2242 ArmourDrive EX 系列固态硬盘包含在绿芯的长期支持（LTA）方案中，可为客户提供长达 10 年的高耐久性数据存储产品组合。

IT之家了解到，绿芯同时推出了 mSATA 和 SATA M.2 2242/2280 ArmourDrive PX 系列固态硬盘，该产品采用高性价比工业级 TLC（每单元 3bit）3D NAND，支持 5 千擦写次数，提供 64GB、128GB、256GB 和 512GB 多种容量。

ArmourDrive EX 和 PX 系列固态硬盘工作在工业温度（-40 至 + 85 摄氏度）下，支持 SATA 6Gb / s 接口。SATA 是一种广泛使用的高速接口，适用于工业、医疗、航空航天、安全、网络和运输系统中的嵌入式存储设计。