江波龙电子 XP 系列 PCIe Gen4 SSD 产品通过 PCI-SIG 兼容性认证

IT之家 12 月 16 日消息，据江波龙电子发布，FORESEE XP 系列 PCIe Gen4 SSD 已通过 PCIe 4.0 的测试流程并取得认证，表明该系列产品符合 PCI-SIG PCIe 4.0 的各项关键指标，能够与生态系统中的其它 PCIe 设备相互兼容。

目前在 PCI-SIG 认证产品列表中，FORESEE XP2100 PCIe SSD 和 XP2000 PCIe SSD 产品均已被正式收录。

PCI-SIG 兼容认证工作组常规举办互通性和合规性两种测试，包含电气性能、PCIe 配置空间、链路层协议、平台 BIOS、产品功能等多个维度，其中互通性测试得分率必须高于 80%。IT之家了解到，合规测试需要通过所有必需的测试环节，并满足 2.5GT / s、5GT / s、8GT / s、16GT / s 各种速度等级下的测试要求，以确保在各种场景中均能稳定运行。

今年，FORESEE 相继发布了两款 PCIe Gen 4×4 SSD，XP2100 PCIe SSD 产品定位高性能、低延迟，无论是传输速度还是数据吞吐量，可保持较高稳定性。而 XP2000 PCIe SSD 则拥有高能效比，并具备 Ulink 加密认证、TCG 认证等数据安全功能。

官方称，这两款产品在今年年初已顺利通过 UNH-IOL NVMe 1.4 协议认证，运用新功能 I / O Determinism 的 NVMe Set 和 PLM 机制，改良产品写入时的分工机制，防止 IO 延迟产生性能波动，显著提高产品性能。