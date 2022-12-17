JEDEC 汽车固态硬盘（SSD）设备标准 1.0 发布：采用 BGA 格式，PCIe 4.0*4 接口，工作温度范围 -40 至 + 105 °C

IT之家 12 月 17 日消息，JEDEC 固态技术协会今天宣布发布 JESD312 汽车固态硬盘（SSD）设备标准 V1.0。JESD312 定义了针对汽车和类似加固型应用的固态硬盘的封装、协议、环境要求和电气接口。

汽车已经越来越成为车轮上的数据中心，新标准的出现反映了这一现实。已经在服务器中流行的协议现在正在进入汽车。JEDEC 的 JESD312 汽车固态硬盘标准定义了标准的球栅阵列（BGA）器件系列，可在恶劣的环境中使用。包括一个具有四个数据通道的 PCIe 4.0 接口，最大吞吐量为 8GB / s，数据中心应用中常见的 NVMe 命令协议，支持高安全性的加密代码，以及从-40 到 + 105℃的宽工作范围。

IT之家获悉，JESD312 标准还具有前瞻性，允许采用分割存储阵列等选项，将操作系统与应用代码分开，并支持单根输入 / 输出虚拟化（SR / IOV），用于许多处理器共享 SSD 资源的应用。

“JEDEC 的新汽车固态硬盘标准旨在满足行业对标准化设备的需求，以应对包括自动驾驶汽车在内的下一代汽车的要求。此外，还考虑到了工业应用的需要，使这些芯片的市场不断增长，”制定该标准的汽车工作组主席 Jeffrey Chung 说。

JEDEC 董事会主席 Mian Quddus 补充说：“让行业整合到单一的封装、引脚和协议上，将使许多终端用户和许多设备供应商在这些新兴应用中快速发展直接兼容的 SSD 市场。JESD312 提供了全面降低成本和风险的机会。”

JEDEC 是为微电子行业制定标准的全球领导者。代表 350 多家成员公司的数千名人士在 100 多个 JEDEC 委员会和任务组中共同工作，以满足该行业每个部分、制造商和消费者的需求。由 JEDEC 委员会产生的出版物和标准被全世界接受。所有 JEDEC 标准都可以从 JEDEC 网站上下载。欲了解更多信息，请访问 https://www.jedec.org/。