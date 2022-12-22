搭载宁德时代麒麟电池？新款极氪 001 曝光：续航增至 1032km

IT之家 12 月 22 日消息，工信部 12 月 19 日发布了《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第六十一批）。其中，一款续航超 1000km 的极氪 001 车型在列。

工信部信息显示，这款极氪 001 车型搭载 140KWh 动力电池，纯电续航里程达 1032 公里（CLTC），整车整备质量为 2345kg。

具体参数方面，这款极氪 001 长宽高分别为 4970/1999/1560 (1548) mm，电池系统能量密度达 200Wh/kg，CLTC 工况下百公里耗电量为 14.9kWh，驱动电机峰值功率为 200kW。

从车辆信息来看，这款极氪 001 应为搭载宁德时代麒麟电池的车型。IT之家了解到，宁德时代与吉利旗下极氪今年 8 月共同宣布极氪是麒麟电池的全球量产首发的品牌。其中，极氪 009 为麒麟电池首发车型，而极氪 001 将成为全球首款搭载麒麟 1000 公里电池的车型。

彼时，极氪智能科技 CEO 安聪慧表示，搭载麒麟电池版本的极氪 009 将于 2023 年一季度交付，搭载麒麟 1000 公里电池版本的极氪 001 也将在 2023 年第二季度推出。

根据此前信息，麒麟电池采用宁德时代第三代 CTP 技术，体积利用率最高可达 72%，能量密度最高可达 255Wh/kg，可实现整车超过 1000 公里续航。同时，麒麟电池还采用了全球首创的电芯大面冷却技术，可支持 5 分钟快速热启动及 10 分钟快充。