欲 2000 亿美元天价收购奈飞，微软这一波打的什么算盘

收购动视暴雪一事还悬而未决，微软又传出了更劲爆的消息。

据路透社报道，微软计划在 2023 年收购流媒体巨头 Netflix。根据爆料，微软 CEO 萨蒂亚・纳德拉是想通过收购 Netflix 加速扩展游戏业务，并在多种设备上提供视频游戏流媒体服务。

从收购动视暴雪到看上 Netflix，微软对游戏业务的执着程度和投入热情恐怕超出了许多人的预期。诚然，互联网行业遇冷，所有巨头都在筹谋转型，积极开拓新增长线，游戏业务也确实为微软带来了实打实的收益。但持续不断的重金投入，依然让人有些担忧 —— 游戏真的是微软的真命天子吗？

Meta 宣布转型元宇宙后遭遇的种种挫折还历历在目，我们很难不为微软捏一把汗。而考虑到 Netflix 的庞大体量，这一桩收购传闻恐怕会激起更大的风浪。

（图片来自 UNsplash）

人到中年，微软已离不开游戏

正如文章开头所说，微软之所以对 Netflix 产生兴趣，主要还是为了增强游戏业务实力。站在微软的角度，要分析这桩传闻的真实性以及收购的意义，首先要思考有关游戏业务的几个问题：微软的游戏业务发展到哪个阶段了？游戏对微软究竟有多重要？

首先，游戏业务还不是微软当前最重要的业务，但上升速度令人瞩目，前景也绝对值得期待。

微软的业务版图虽然庞大，但绝大部分营收来自 office 商用产品和云服务、LinkedIn、Windows 商用产品和云服务、搜索和新闻广告、游戏这几个板块。三季度，包含 Xbox 内容和服务、搜索和新闻广告、Windows、surface 等在内的个人计算业务收入达到了 145.2 亿美元，是增长最快的业务之一。这当中，Xbox 为核心的游戏业务又成为增长潜力最值得期待的板块。

财报显示，在今年前三个季度（按自然年计算），微软 Xbox 内容和服务收入一直保持上升趋势。根据市场研究公司 Niko Partners 高级分析师 Daniel Ahmad 在今年早些时候发布的研报，微软 Xbox 在二季度刚刚创下了非圣诞假期季度营收纪录。对于即将到来的年底旺季业绩，分析师们自然也是相当看好。

从历史数据中也能看出，微软的游戏业务的收入一直处于上升轨道，涉及的游戏领域也越来越广泛。

2020 财年，微软游戏总营收同比增长 2%，Xbox 内容和服务收入更是同比增长 11%，主要得益于爆款游戏《我的世界》。2021 财年，微软游戏业务总收入来到 162.8 亿美元，同比增长 17%，连续两年创造新纪录。

虽然微软一直强调自己的市场份额不及索尼，收购动视暴雪也无法形成垄断地位，但从各种数据都能看出，微软的游戏收入是节节高升，市场地位也早已不可同日而语。CEO 纳德拉就在一季度财报电话会上表示，微软在美国、加拿大、英国的游戏主机市场都处于领跑位置。

其次，另一个迫使微软加强游戏布局的原因，是喊了一年口号却始终没有实质性进展的元宇宙项目。

虽然微软始终没有作出官方说明，但 XR 头显项目 Calypso 被打入冷宫早已是公开的秘密。事实上，自从 2015 年发布 XR 头显 HoloLens 2 之后，这个项目组就再没有拿出新的产品。传闻中的 HoloLens 3 迟迟不见踪影，据传在去年已停止研发。这就意味着，微软已经将敲开元宇宙大门的所有希望，全寄托到游戏身上。

纳德拉丝毫不掩饰自己对元宇宙的野心，也一直很看好这个新鲜概念的发展前景。他在去年的微软年度技术大会 Ignite 中就讲到，微软将会持续探索元宇宙技术，“将现实世界嵌入到计算中”。而比起劳民伤财，且自己并不擅长的 XR 硬件，游戏所创造的数字世界，同样能助其登上元宇宙这艘未来方舟。

需要注意的是，回顾微软游戏的发展史就能发现，收购一直以来都是其关键词。

早在 1995 年，游戏部门只有 20 人小型团队的时候，微软就收购了 Aces 工作室，这也是微软游戏业务的第一笔关键收购。在此之外，曾开发出《机甲战士》的 FASA 工作室、拥有《007：黄金眼》和《超级大金刚》等知名 IP 的 Rare 先后被收入囊中，甚至还动过收购任天堂的心思。

看到这，游戏对微软意味着什么，以及为什么微软沉迷大手笔收购，答案都已经呼之欲出了。

那么另一个问题来了：被微软看中的，为什么是 Netflix？

收购迷雾下的 Netflix，游戏业务价值几何？

让我们把目光对准本次收购传闻的另一个主角 Netflix。

当一家公司和被收购联系在一起，除了说明其业务具备吸引力之外，多少也暗示了公司的发展存在一些问题，才会成为旁人的猎物。对于如今的 Netflix 来说，增长瓶颈确实是显而易见。

三季度，Netflix 实现营收 79.26 亿美元，同比增长 5.9%，略高于市场预期的 78.4 亿美元；净利润则录得 13.98 亿美元，同比下滑 3.52%。从增长曲线看，Netflix 营收增速已经连续四个季度下滑，净利润则是年内第二次出现同比下跌，两项数据都并不尽如人意。

从各地区的收入、用户变化来看，Netflix 的天花板也相当明显。

数据显示，三季度北美地区仍是 Netflix 最重要的收入来源，总收入达到 36.02 亿美元，占比接近 46%；欧洲、中东和非洲市场收入 23.76 亿美元次之，拉美、亚太市场的收入分别仅为 10.24 亿和 8.89 亿美元。但该季度，北美地区净新增付费用户仅为 10 万，增幅在各个分区中处于垫底状态。

对于这份成绩单，资本市场当然不会太满意。今年前三个季度，Netflix 已经经历了多次暴跌。1 月 24 日，因为财报表现不及预期 Netflix 开盘跳水 20%，到 4 月公布下一份财报后，股价再度单日暴跌 35%。不夸张地说，几乎 Netflix 每一次发财报前，投资者都要做好股价震荡的准备。

当然，即便如此 Netflix 的市值相比微软其他猎物还是相当惊人的。截止发稿时，Netflix 的市值约为 1400 亿美元。如果加上大规模收购案约 30% 的估值溢价，微软想拿下 Netflix 恐怕要拿出近 2000 亿美元的真金白银。从这个预估数字就能看出，这笔传闻中的收购如果成真，将达到何其轰动的地步。

说到这，我们还得回到前面提出的问题：Netflix 值得微软掏空家底吗？

价值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）就认为，Netflix 这两年固然为游戏业务投入了大量心血，但成绩只能说中规中矩。如果单看这点游戏资产，Netflix 对微软的帮助真的微乎其微。

首先要肯定的是，Netflix 为了做好游戏业务是花了不少心思的。

去年 9 月大张旗鼓进军游戏市场以来，Netflix 接连收购了 Night School Studio、Next Games 和 Boss Fight 等游戏工作室，加上自主孵化的团队，目前已拥有五个游戏研发团队。在今年 10 月出席 TechCrunch 组织的 Disrupt 大会时，Netflix 游戏业务副总裁 Mike Verdu 还表示公司正在“认真探索云游戏服务”。

除此之外，游戏部门近期放出的招聘岗位还暗示，Netflix 有意自主研发全新 3A 游戏。在高级制作人、首席工程师等急招岗位的要求中，就提到了“3A PC 游戏开发经验”等关键词。

然而，下足苦功的 Netflix，游戏业务发展真算不上顺利。

截止三季度末，Netflix 共推出了 35 款游戏产品，目标是年底前将平台内游戏总数提高到 50 款。但根据 AppTopia 公布的数据，Netflix 游戏日均用户仅为 170 万，占 Netflix 付费用户的比例不及 1%，游戏总下载量尚且不足 3000 万次。

很明显，Netflix 的用户还没有养成一边追剧、看电影一边玩游戏的习惯。在用户们眼里，优质内容才是他们选择 Netflix 的原因，游戏还只是饭后甜点，短时间内做不了主菜。

当然，Netflix 的高管没有放弃追逐游戏梦，Mike Verdu 也表示，Netflix 和育碧公司合作开发的 3 款手游即将在明年两项，还有更多原创游戏和授权 IP 将会登陆平台。但怎么提高用户的参与热情，是 Netflix 需要解决的问题 —— 对潜在收购方微软来说，道理也是一样的。

微软梦想的未来：Netflix 和动视暴雪一个都不能少

乍一看，上面的问题已经有了答案。花近 2000 万美元收购一家在游戏市场只能算菜鸟，研发实力、团队规模都算不上出众的公司，怎么看都不是一笔划算的买卖。

然而，在价值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）看来，微软最看重的或许不是研发实力和游戏数量，而是 Netflix 背后的海量用户和用户们掌握的屏幕入口。毕竟微软的野心并非局限在主机游戏赛道，如果能拿下 Netflix，既可以向视频游戏流媒体服务延伸，也可以和 Xbox 实现资源共享，有大量新故事可以讲。

和 Xbox 为代表的主机游戏市场相比，视频游戏流媒体服务是一条截然不同的赛道，用户规模和用户付费订阅意识都具有更重要的意义。在 2019 年举行游戏开发者大会宣布推出视频游戏流媒体服务和全新游戏硬件时，谷歌就曾喊出要成为“视频游戏界 Netflix”的口号，可见其对 Netflix 模式的推崇。

除了谷歌之外，包括亚马逊、苹果、索尼等巨头也都探索过游戏和流媒体结合的新形式。索尼的案例则表明，流媒体的订阅模式和主机游戏行业正在大力推广的游戏订阅平台有不少共同之处，完全可以实现经验共享、优势互补。

索尼的 PlayStation Now 在早期就制定了付费订阅模式，为付费用户提供数百款平台内畅玩游戏。在 2018-2019 年期间，索尼订阅业务收入占游戏订阅市场的近 50%，可以说是尝到了不少甜头。

微软目前的游戏版图中，不缺硬件、不缺技术，但用户基数确实比不过索尼。Netflix 最宝贵的资源，恰恰就是用户。截止三季度末，Netflix 全球付费订阅用户数达到 2.23 亿，在单个流媒体平台的横向对比中依然打遍天下无敌手。如果能利用好这一份宝贵财富，将为微软的游戏业务提供很大帮助。

而且别忘了，微软游戏业务还有另一桩重磅收购正在进行中，目的同样是补强短板。

在有意收购 Netflix 加码游戏业务的消息传来后，动视暴雪收购案也第一时间成为众人议论的焦点。截止发稿时，该收购案仍然没有太大进展，各大阵营倒是吵得越来越凶。

这一边，美国联邦贸易委员会（FTC）刚发起了诉讼，以反垄断为由阻止微软推进收购案，近日又有 10 位美国游戏玩家在旧金山联合提交反垄断诉讼。那一边，根据英国竞争和市场管理局（CMA）的调查，在最新一次公开征求意见中，有 75% 的用户支持该交易。

动视暴雪对微软的作用和意义很明确：内容。包括《使命召唤》、《暗黑破坏神》等在内的超级 IP，对每一个想做游戏生意的公司来说都有足够的吸引力。

试想一下，如果收购 Netflix 一事属实，或许微软已经为自己描绘好了未来蓝图：一边通过收购动视暴雪获得海量优质游戏版权，充实 Xbox 的游戏库吸引用户；一边从 Netflix 那里获得源源不断的流媒体用户并加码游戏订阅业务，加上自身拥有的硬件产品，微软的触角将遍布游戏产业的各个角落。

当然，这一切计划现在都只是畅想。就算微软真的向 Netflix 出手，面临的审查压力只会比动视暴雪收购案更大，必然不会一帆风顺。

写在最后

自从在八年前成为微软掌门人之后，纳德拉就将微软变成了一个“扫货达人”，多年来一直豪掷巨资买买买，收购了大量行业的头部企业。比如花费 260 亿美元拿下了 LinkedIn，以及 200 亿美元收购人工智能软件开发商 Nuance，都是其代表作。

当然，微软的兼收并蓄和版图扩张还看不到尽头，上面这些交易和动视暴雪的 690 亿美元收购案，以及传闻中收购价最高可达近 2000 亿美元的 Netflix 收购案相比，也根本不值一提。

Netflix 的收购还停留在媒体爆料阶段，孰真孰假现在还很难判定，动视暴雪的收购案也面临巨大阻力，想必短时间内无法达成一致。但从纳德拉上任后的一系列豪购中，我们能清晰看到微软身上正在发生的变化。

透过买买买，微软的业务范围不断扩张，游戏等业务也确实实现了突破，成为重要营收来源。可惜的是，沉迷收购的微软也日渐丢掉了自己的初心，离资本越来越近，离科技、创新越来越远。

游戏会不会成为微软下一阶段最重要的业务？我们现在当然不知道答案。但有一件事是肯定的 —— 那个锐意创新的微软，恐怕很难再见了。

本文来自微信公众号：价值研究所 （ID：jiazhiyanjiusuo），作者：Hernanderz