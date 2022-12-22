英国竞争和市场管理局：大多数公众支持微软收购动视暴雪

IT之家 12 月 22 日消息，今年早些时候，英国竞争和市场管理局（CMA）就微软正在进行的对动视暴雪的收购向公众征求意见。其目的是让该管理机构收集公众对该交易是否可能损害游戏行业的意见，而 CMA 现在已经公布了其调查结果，在收到的 2100 多封电子邮件中，CMA 称，大约 75% 的人支持该交易，而其余 25% 的人反对。

IT之家了解到，赞成这项交易的人认为，微软一直坚持称他们不打算独占像《使命召唤》这样的游戏，并且已经向索尼承诺至少提供 10 年。他们还声称，动视暴雪的交易将使微软能够更好地与任天堂和索尼竞争，后两者显然在游戏机领域占主导地位，而且由于 PlayStation 拥有的第三方游戏，如《寂静岭 2 重制版》和《最终幻想 16》，微软应该被允许将动视暴雪的游戏作为独家游戏。

另一方面，不同意该交易的少数人似乎更关心整个游戏行业的健康。他们声称，微软正试图以类似于其主宰 PC 市场的方式来主宰游戏行业，动视暴雪的交易可能为其收购 EA、育碧和 Take-Two 等更大的发行商铺平道路。

发送电子邮件的大多数人是否真的关心游戏行业的健康状况值得商榷，因为大多数人都会为自己喜欢的平台据理力争。CMA 自己也甚至不得不承认，大量发送的邮件不得不从审查中删除。

目前微软需要担心的不是 CMA，因为美国 FTC 已经对该交易提起反垄断诉讼。