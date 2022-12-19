微软亚马逊等巨头与交易所结盟，瞄准云计算市场、遭监管密切关注

北京时间 12 月 19 日上午消息，据报道，大型科技公司正在瞄准资本市场的客户。上周，微软宣布与伦敦证券交易所集团（LSEG）建立合作关系，这是在一年多时间内形成的第三个这样的联盟。

2021 年 11 月，谷歌投资 10 亿美元，与芝加哥商品交易所签订了一份为期 10 年的云计算服务协议。同月，亚马逊 AWS 与纳斯达克达成合作。上周，纳斯达克完成了将旗下一家美国期权交易所迁移到 AWS 云计算平台的项目。

对交易所来说，与科技巨头合作的优势显而易见。LSEG 首席执行官大卫・施维默（David Schwimmer）表示：“我们将共同开发产品，携手走向市场。这主要是关于我们的数据和分析能力。”

微软将帮助 LSEG 将基础设施迁移到微软的云计算平台上，使其获得更强的数据处理能力，从而更快、更灵活地利用数据。

咨询公司 Market Structure Partners 首席执行官尼基・比蒂（Niki Beattie）表示：“向云计算的转型非常重要，它们必须为下一代计算能力做好准备。”如果不这样做，“将很难跟上节奏向前发展”。

LSEG 的数据和分析业务是该公司的一大支柱，2022 年上半年创造了 24 亿英镑的收入，服务的客户包括基金经理、分析师、交易员和投资银行家。他们利用这些数据来做决策。LSEG 目前拥有占全球资本市场总市值 99% 的公司数据，以及 165 个国家的物价和经济数据。

LSEG 的一家主要投资方表示：“微软有强大的人工智能和算法，LSEG 有独特的数据，他们拥有基础设施去运营和开发产品。因此，有理由认为这将推动营收的增长。”

那么，这项合作是否会催生出一家“彭博杀手”？在迈克尔・布隆伯格（Michael Bloomberg）创立彭博数据业务的 40 多年后，彭博的金融终端机在交易大厅中随处可见。LSEG 此前以 270 亿美元的价格收购了 Refinitiv，该公司的 Eikon 终端机是彭博机的竞争对手，但普及程度远不及彭博机。

彭博机最受欢迎的功能之一是其消息应用。微软和 LSEG 希望将微软 Teams 即时通讯系统与 LSEG 的数据分析相结合，去开发新的、统一的聊天和数据平台。

咨询公司 Quinlan and Associates 首席执行官本・昆南（Ben Quinlan）表示：“人们使用彭博机的主要原因是聊天功能，以及建设社区生态。这是机构金融市场的重要组成部分。”他认为，彭博机的客户粘性很高，长期以来新产品想要打入这个市场一直很难。

不过，一名接近 LSEG 的人士表示，认为微软和 LSEG 的合作将开启金融终端机市场竞争的下一阶段是错误的。“微软肯定会优化 Eikon 的用户界面，但这不是最重要的。如果是这样，这场战争永远不会赢。”他指出，Eikon 在 Refinitiv 的营收中所占比例很小，约为 10 亿美元。

他同时表示，LSEG 内部的观点是，金融终端机的销售将逐步下降，因为人工交易员将越来越少。未来的战斗是通过云计算平台进行“数据输送”，将数据导入进行交易的计算机程序，以及银行自己开发的订制化系统。

在这方面，微软有着自 20 世纪 80 年来就建立的产品优势：Excel 电子表格。通过将 LSEG 的财务数据整合到 Excel 表格中，双方计划使用算法来帮助分析师，在微软 Office 内创建统一的财务模型、图表和演示文稿。

Autonomy Research 分析师伊恩・怀特（Ian White）表示：“这是一套雄心勃勃的方案”，“将带来一种更具竞争力、整合程度更好的技术产品，解决一些笨拙的问题”。

那么，这对科技公司又有什么帮助？首先是财务收益。微软预计，这项为期 10 年的合作可以带来 50 亿美元收入，而 LSEG 承诺的支出为至少 28 亿美元。微软还将收购 LSEG 的 4% 股份，并获得一个董事会席位。

这些云计算公司还认为，与交易所建立密切合作有助于确保与数千家相关金融公司之间的业务。例如，纳斯达克有许多基础设施客户依靠纳斯达克平台进行交易和清结算，这意味着它们也将必须随纳斯达克一起转向 AWS。

AWS 负责全球金融服务行业业务的董事总经理斯科特・穆林斯（Scott Mullins）表示：“我们将有机会建立新的合作关系。我们的基础设施还没有进入一些市场，因此我们将迎来扩张的机会。”

Market Structure Partners 的比蒂说：“云计算提供商肯定希望更多地了解金融市场。它们可以设定客户在平台上的最低支出，从而保证未来的收入。对微软来说，在竞争对手已经拿到一些东西的情况下，达成这样的交易可能是至关重要的。”

分析师表示，这些合作关系并不排他，以避免被监管机构盯上。预计各国监管机构将密切关注，科技巨头在全球资本市场上的发展，尤其考虑到目前全球少数几家公司控制着云计算市场的绝大部分。数据显示，今年第三季度，亚马逊、微软和谷歌云在全球的市场份额合计为 66%。

国际清算银行（BIS）今年 7 月份曾发出警示，称金融机构越来越依赖少数几家大型科技公司提供的云计算软件，这可能会“对金融行业造成系统性影响”。

咨询公司 Forrester Research 分析师李・苏斯塔尔（Lee Sustar）表示：“云计算改变了对战略供应商的看法。当云计算平台成为你所有 IT 系统的载体时，这本质上就带来了一种不同性质的挑战。”

目前，将数据外包给云计算提供商的英国公司必须遵守金融行为监管局的规定，包括制定预案，以应对云计算平台可能的宕机。

一些人担心，美国科技公司在全球金融市场基础设施方面的影响力越来越大，这可能会带来更大的挑战，例如它们自身将变成交易所。

比蒂表示，目前，这些公司希望通过销售云计算基础设施来赚钱，因此不会寻求与大客户竞争。但从长远来看，随着这些科技公司在金融行业积累越来越丰富的经验，它们也可能会寻求向这个行业扩张。

今年 10 月，英国金融行为监管局已经开始就大型科技公司在金融行业扮演的角色征求意见。该机构负责用户和市场竞争的主任谢尔顿・米尔斯（Sheldon Mills）正在评估科技巨头对市场竞争的威胁。他说：“当我们思考大型科技公司在提供云计算服务等关键基础设施方面的作用时，这个问题至关重要。”

英国金融行为监管局的主要目的是弄清楚，科技巨头最终希望基于交易所合作及其数据去做些什么。比蒂说：“眼下它们彼此需要，但从长远来看，目前关系友好的供应商可能会成为严重的威胁。”