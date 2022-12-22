中国邮政将于 12 月 25 日发行《中国空间站》纪念邮票：一套 4 枚

IT之家 12 月 22 日消息，据中国邮政发布，定于 2022 年 12 月 25 日发行《中国空间站》纪念邮票一套 4 枚。邮票表现内容为：（1）天地往返；（2）空间科学；（3）出舱活动；（4）太空家园。全套邮票面值 5.40 元。邮票计划发行数量为套票 800 万套，版式二 110 万版。

该套邮票采用连票设计形式，画面以深蓝色为主色调，体现太空的神秘、浩瀚，分别通过“天地往返、空间科学、出舱活动、太空家园”四个主题，展现中国载人航天工程三十年来从地球家园走向浩瀚宇宙、不断圆梦的辉煌历程。

第 1 枚天地往返。画面以腾飞的长征五号 B 运载火箭为前景，背景展现了中国空间站建造过程中发射载人飞船、货运飞船、核心舱等舱段使用的三型火箭，以及测控船、测控雷达、测控卫星返回舱等丰富内容。

第 2 枚空间科学。画面以图标形式展现了空间生命科学、微重力燃烧科学、微重力流体科学、空间天文与天体物理、微重力基础物理、空间材料科学、空间新技术、空间地球科学等不同的空间科学实验类型。

第 3 枚出舱活动。画面描绘了两位中国航天员进入太空开展出舱活动，分别在机械臂上和舱壁上执行舱外作业任务的场景。

第 4 枚太空家园。这枚邮票以环绕地球的中国空间站为主体，以强烈的视觉冲击力呈现了广袤无垠的宇宙空间，体现出建设航天强国、营造太空家园、探索未知宇宙的寓意，寄托着和平利用宇宙空间、开放共享造福人类的美好愿望。

该套邮票由王虎鸣、董琪、夏竞秋设计，由河南省邮电科技有限公司采用胶印工艺印制，多色胶印结合专色油墨、冷烫、全真彩等多种印刷技术，将该套邮票的艺术之美以及科技感、氛围感、趣味性于方寸间细微处精妙呈现。

IT之家获悉，该套邮票在全国指定邮政网点、集邮网厅、中国邮政手机客户端、中国邮政微邮局集邮微信商城和中国邮政商城微信小程序出售，出售期限 6 个月。为更加丰富地展现邮票内容，中国邮政将通过“中国集邮邮票百科”微信小程序发布数字化内容，可使用 AR 功能观看。