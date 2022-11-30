神舟十五号飞船成功交会对接，中国空间站首次形成三舱三船构型

IT之家 11 月 30 日消息，北京时间昨晚 23 时 08 分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号 F 遥十五运载火箭发射神舟十五号载人飞船，神舟十五号携带三名航天员费俊龙、邓清明、张陆前往空间站开启为期 6 个月的飞行任务，约 10 分钟后，神舟十五号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。

据中新网报道，今日，神舟十五号载人飞船与中国空间站成功完成全自主快速交会对接。中国首次实现空间站三船三舱构型，以及 6 名航天员同时在轨驻留。

据悉，神舟十五号载人飞船与空间站对接之后，中国空间站最终形成三舱三船构型，即天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱“三舱”，天舟五号货运飞船、神舟十四号载人飞船、神舟十五号载人飞船“三船”。

这是两艘神舟载人飞船首次同时停靠中国空间站，神舟十五号停靠在天和核心舱节点舱前向对接口，神舟十四号停靠在节点舱径向对接口，两艘飞船同时与空间站进行信息代传、通风换热、并网供电等。

IT之家了解到，随着神舟十五号飞船成功停靠中国空间站，新入驻的航天员乘组首先将与神舟十四号航天员在轨交接，之后将在 6 个月的“太空出差”时间里，继续验证空间站任务航天员长期在轨驻留能力。