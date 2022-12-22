2499 元起，vivo S16 / Pro 系列发布：前后双面柔光，凑齐骁龙 / 天玑 / Exynos 芯片

IT之家 12 月 22 日消息，在今日晚间的 vivo S16 系列发布会上，vivo S16 系列手机正式发布，售价 2499 元起。

vivo S16 系列拥有三款配色，厚 7.36mm，重 182g，主打“颜如玉”配色，号称实现了玉石质感，采用行业首创的“玉质玻璃工艺”，实现了超过行业常规玻璃工艺 2 倍的镀膜厚度，将玻璃表面的反射率最高提升至 3.25 倍，还支持光致变色，在阳光下，会变为青山远黛般浑厚的墨色丹青。

配置方面，vivo S16 标准版搭载高通骁龙 870 处理器、LPDDR4X 内存、UFS 3.1 闪存，拥有 4600mAh 电池，支持 66W 快充，19 分钟充电 50%。该机配备 6.78 英寸 2400×1080 OLED 双曲面屏，支持 120Hz 刷新率。

vivo S16 Pro 搭载联发科天玑 8200 处理器、LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，拥有 4600mAh 电池，支持 66W 快充，19 分钟充电 50%。该机配备 6.78 英寸 2400×1080 OLED 双曲面屏，支持 120Hz 刷新率。

影像方面，vivo S16 搭载全新“前后双面柔光”：前置“微缝补光 2.0”，把柔光灯隐藏在超窄的显示黑边内；后置“原彩柔光环”，实现专为人像定制的光场。

具体参数来说，vivo S16 Pro 搭载前置 50MP 居中挖孔镜头，后置 50MP OIS 主摄（索尼定制 IMX766V）+ 8MP 超广角 + 2MP 微距三摄，镜头旁有一个环形柔光灯。

vivo S16 标准版同样前置 50MP 居中挖孔镜头，后置 64MP OIS 主摄（三星 S5KGW1）+ 8MP 超广角 + 2MP 微距三摄，镜头旁有一个环形柔光灯。

IT之家了解到，vivo S16 标准版售价 2499 元起：

8GB + 128GB：2499 元

8GB + 256GB：2699 元

12GB + 256GB：2999 元

12GB + 512GB：3299 元

vivo S16 Pro 售价 3299 元起：

12GB + 256GB：3299 元

12GB + 512GB：3599 元

此外，vivo 推出了一款 vivo S16e，搭载三星 Exynos 1080 处理器，采用直角边框和 6.78 英寸 2400×1080 三星 E4 OLED 直屏，支持 120Hz 刷新率，同样有 OIS 光学防抖，售价 2099 元起。

8GB + 128GB：2099 元

8GB + 256GB：2299 元

12GB + 256GB：2499 元

vivo S16 系列首销赠送 1TB 云空间年卡，今晚开启预售。